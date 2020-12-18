Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 декабря 2020 года

18.12.2020, 6:22, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Отвечая на соответствующие вопросы граждан и журналистов, президент России Владимир Путин заявил, что страна вышла на плато по коронавирусу. По словам российского лидера, заболеваемость ковидом всё ещё высокая, но она уже не повышается так быстро.

Глава государства также заверил зрителей, что в России не планируется введение полного локдауна и жестких ограничений, что были весной. Путин подчеркнул, что если все будут соблюдать требования эпидемиологической безопасности, то столь суровых мер стране не потребуется.

Президент также отметил, что отечественным специалистам удалось оперативно создать эффективную и безопасную вакцину от коронавируса в России. По словам российского лидера, уровень её защиты составляет около 95%, при этом серьезных побочных эффектов у препарата нет.

Коронавирус в Москве

Заболели –

715 241

715 241 Умерли –10 171

Выздоровели –

551 207

Коронавирус в России

Заболели –

2 762 668

Умерли –

49 151

49 151 Выздоровели –

2 202 540

Коронавирус в мире