Новая антенна Amazon позволяет передавать данные со скоростью до 400 Мбит/с

18.12.2020, 6:04, Новости дня

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Представленная специалистами антенна способна работать в Ка-диапазоне. Предназначена она для обеспечения связи по спутниковому Интернету. Устройство оказалось небольшого размера, хотя обеспечивает скорость передачи данных до 400 Мбит/с, утверждает разработчик.

Наверняка антенна окажется полезной для продвижения проекта Джеффа Безоса по созданию новой сети глобального спутникового Интернета.

По словам специалистов, существующие антенны обычно имеют разделенную конструкцию, из-за чего у них большие габариты и немалый вес. Новое устройство Amazon представляет собой диск диаметром всего 30 см, в котором совмещены передающий и принимающий слои. Таким образом, его легко установить на столе или подоконнике.