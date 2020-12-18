 

Российский процессор «Эльбрус-8С» оказался не хуже, чем Intel Core

18.12.2020, 6:04, Новости дня
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Видеоигру War Thunder и некоторые другие продукты для гейминга эксперты компании Gaijin Entertainment решили запустить на персональном компьютере с российским процессором «Эльбрус-8С». Целью было проверить, насколько российское устройство способно работать с современными программными продуктами, требующими хороших технических характеристик.

Как оказалось, «Эльбрус-8С» практически не уступает зарубежным аналогам, выпущенным под маркой Intel Core.

При запуске «тяжеловесных» игр процессор обеспечивал частоту обновления картинки до 60 Гц, никаких существенных задержек не было замечено. Таким образом, высокое качество данной модели отечественного «Эльбруса» было доказано.



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