Профайлер объяснил жест Путина в ответ на вопрос об отношениях с Западом

18.12.2020, 5:56, Новости дня

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Психолог, профайлер, специалист по жестам Алексей Филатов сказал, что может означать жест президента РФ Владимира Путина во время ответа на большой пресс-конференции о чувстве ответственности за напряженные отношения РФ и Запада.

«Это, скорее всего, некая отсылка к телефонной трубке. Видимо, что-то похожее он говорил во время телефонного разговора с кем-то, вполне возможно, что с кем-то из иностранных лидеров», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, Путин, отвечая на вопрос о том, не ощущает ли долю ответственности за ухудшение отношений между Россией и Западом, приложив к виску сжатую в кулак руку, сказал: «Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки?»

По словам эксперта, жест можно сопоставить с телефонной трубкой. «Лично я трактую этот жест как аналог телефонной трубки у уха и у рта, как будто человек говорит по телефону», – добавил Филатов.

Большая пресс-конференция Путина продолжалась 4 часа 29 минут. За это время глава государства ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в кол-центр от граждан. Поднятых тем было еще больше, так как многие корреспонденты задавали по два, три, а то и больше вопросов. Глава государства находился в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находилась в одном зале с президентом, еще часть – в Центре международной торговли.