 

Мнение: Привет с острова Эпштейна

18.12.2020, 5:32, Разное
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Республиканцы начали что-то подозревать.
Джон Робертс – один из судей Верховного Суда США проголосовавший против рассмотрения иска Техаса призывавшего отменить результаты выборов в США, был назначен еще при Буше-младшем.
Но как выяснилось, он с очень большое долей вероятности https://genzconservative.com/john-roberts-visited-epsteins-island/ отлично проводил время с Клинтоном и Ко на острове миллиардера Эпштейна (который позднее "случайно" умер в тюрьме), куда завозили малолетних проституток.
Кроме того, указывается с ссылкой на анонимного осведомителя, что некое "национальное государство" шантажировало Робертса его похождениями на острове Эпштейна еще до того, как он стал судьей Верховного Суда.


Запись в журнале полетов, где некто "Джон Робертс" летал на остров Эпштейна.
https://genzconservative.com/john-roberts-visited-epsteins-island/ – цинк

Осталось непонятным, то ли Робертса шантажировали его делишками на острове Эпштейна, то ли он изначально был с демократами. Теперь вот начинается кампания, что Робертса (назначенного пожизненно) необходимо удалить из состава Верховного Суда и назначить новго, честного судью
Но уже поздно. Об этом надо было копать раньше, а не опосля, когда вдруг выяснилось, что Верховный Суд не настолько за Трампа, как ему казалось.
С другой стороны, достаточно характерный пример "независимости" судебной системы США. Также можно отметить, что желание победить Трампа было столь велико, что демократы в пылу борьбы активно вскрывали свои "активы" в американской системе, что и стало открытием для многих американцев.

PS. И еще.
Основатель Oath keepers призвал готовиться к войне в США – https://www.brighteon.com/cb46e626-f911-479a-83d2-bb309714446f
Хиллари Клинтон призывает к изменению избирательной системы в США https://iz.ru/1099986/2020-12-14/khillari-klinton-prizvala-k-izmeneniiu-izbiratelnoi-sistemy-ssha
При отмене коллегии выборщиков и легализации миллионов мигрантов, у республиканцев просто не будет сценариев возвращения к власти. Так что проигрыш Трампа может стать не только персональным проигрышем самого Трампа, но и иметь долгосрочные последствия для республиканцев. К этой теме еще вернусь.

Источник: Colonel Cassad



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