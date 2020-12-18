 

В Благовещенске потушили здание аэропорта

18.12.2020, 5:28, Разное
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На территории аэропорта Благовещенска загорелось здание международного терминала, передает Пятый канал. Свидетелями ЧП стали пассажиры. Отмечается, что огонь возник в районе крыши строения, которое в данный момент пустовало. В результате инцидента никто не пострадал, никакие вылеты задержаны не были. Экстренным службам удалось ликвидировать пожар.



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