Севастополь досрочно обеспечат водой из Кадыковского карьера

18.12.2020, 5:02, Новости дня

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Воду из Кадыковского карьера начнут подавать в систему водоснабжения Севастополя на две недели раньше запланированного срока, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Именно благодаря поддержке Владимира Владимировича Путина в Крыму и Севастополе оперативно начали реализовываться масштабные проекты по решению вопроса водоснабжения полуострова. На этой неделе мы уже начали небольшими партиями забор воды из озера у горы Гасфорта (будем забирать немного воды, чтобы сохранить водоем для водных видов спорта). А очередной важный этап произойдет в субботу (19 декабря – прим. ВЗГЛЯД) – на две недели раньше самого оптимистичного срока, чем мы планировали, благодаря военным строителям, начнем водозабор из Кадыковского карьера», – написал Развожаев на своей странице в Instagram.

Он отметил, что в Севастополе ни на день не отключали воду и не вводили графики, добавив, что постараются вообще не вводить ограничений.

Губернатор добавил, что «быстро и слаженно осуществить этот сложный проект» удалось благодаря поддержке министра обороны Сергея Шойгу, его заместителя Тимура Иванова и вице-премьера Марата Хуснуллина.

Позже на заседании правительства Севастополя Развожаев поручил обеспечить быстрое оформление документов для передачи Кадыковского карьера на баланс водоканала. «Воду уже будем давать в субботу. Это дополнительно позволит нам порядка 15 тыс. кубических метров в сутки экономить из Чернореченского водохранилища. Мы приблизим потребление к 50 тыс. в сутки из Чернореченского. Таким образом сбалансируем до достройки нашего основного объекта на Бельбеке и начала пополнения паводковыми водами», – приводит слова Развожаева ТАСС.

В четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной прeсс-кoнференции пообещал не экономить на восстановлении водоснабжения Крыма.

Во вторник Севастополь начал получать воду из озера на горе Гасфорта. Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Для преодоления возникших трудностей Минобороны РФ провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крыму выделены 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения. В декабре стала известна мощность будущего водопровода в Крыму.