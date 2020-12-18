Роспотребнадзор оценил эпидобстановку в других странах

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18.12.2020, 5:02, Новости дня
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Только в трех из 16 стран, с которыми РФ возобновила авиасообщение, ситуация с коронавирусом соответствует установленным Роспотребнадзором критериям, сообщило ведомство.

Для возобновления авиасообщения показатель заболеваемости за две недели должен быть не выше 40 на 100 тыс. населения, среднесуточный прирост случаев коронавируса за тот же срок не должен превышать 1%, показатель распространения инфекции Rt должен быть менее 1, передает ТАСС.

Оценивая ситуацию на 13 декабря, Роспотребнадзор сообщил, что всем критериям соответствуют Сейшельские острова, Танзания и Эфиопия, двум из трех – Киргизия, Египет, Куба и Мальдивы, одному – Великобритания, ОАЭ, Республика Корея, Сербия, Япония. Также авиасообщение возобновлено с Турцией, Швейцарией, Белоруссией, Казахстаном. Роспотребнадзор призвал заранее выбирать для путешествий безопасные страны.

Напомним, при отсутствии заграничной альтернативы российские горнолыжные курорты в этот сезон ждет небывалый наплыв туристов. Российский рынок авиаперевозок показал колоссальную устойчивость по сравнению с зарубежными на фоне пандемии – отечественные аэропорты вошли в число самых загруженных в Европе.



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