 

США повторно предложили уже отвергнутые Россией условия по СНВ-3

18.12.2020, 5:02, Новости дня
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Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли прокомментировал заявление главы российского государства Владимира Путина о готовности к переговорам по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Биллингсли подчеркнул в Twitter, что США Москве «уже неоднократно отвечали». Как сообщил спецпредставитель президента США, Москве «пять раз предлагали встретиться, чтобы завершить сделку по заморозке/продлению», на которую РФ якобы «согласилась». По версии США, МИД РФ отказался от встреч. США считают, что сторонам осталось только определить, «что именно замораживать», максимальный уровень, а также начать «переговоры о верификации».

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Москва готова к продолжению диалога. По его словам, избранный президент США Джозеф Байден изъявлял готовность продлить договор.

В октябре в Вашингтоне заявили о «принципиальном» согласии Москвы продлить договор СНВ-3 при заморозке или ограничении ядерных арсеналов. Однако Россия опровергла заявление США. Глава МИД Сергей Лавров назвал нечистоплотными заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой.



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