Мнение: Ускоренное падение Зеленского

18.12.2020, 4:38, Разное

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Ускоренное падение Зеленского

Центр Разумкова опубликовал результаты декабрьского опроса о доверии украинцев к действующим политическим деятелям. Результаты, прямо скажем, не удивили, демонстрируя дальнейшее снижение рейтинга Зеленского, который просел уже ниже 30%. За Зеленского готовы голосовать уже лишь 28% опрошенных. Если смотреть с разбивкой, то за:

Владимира Зеленского – 28% определившихся и суммарно 19% опрошенных;

Петра Порошенко – 19%;

Юрия Бойко – 17%;

Юлию Тимошенко – 8%;

Игоря Смешко – 6%;

Владимира Гройсмана – 4%;

Анатолия Гриценко – 3%;

Дмитрия Разумкова – 2,5%

Руслана Кошулинского – 2%

Олега Ляшко – 2%;

Виталия Кличко – 1,5%;

Александра Вилкула – 0,9%.

Ну, а общие электоральные позиции Зеленского опустились уже до 19%, в то время как рейтинг Порошенко вырос с 8 до 13%. Они продолжают стремительно сближаться, что достаточно иронично – чем меньше становилась разница между ними, тем ближе их реальные рейтинги поддержки среди населения. Причем, если Порошенко изначально имел определенный потолок поддержки, который достигался путем поглощения «Голоса» Вокарчука и различных националистических и нацистских конструктов, то Зеленский просто падал с заоблачных высот весны 2019-го года. Если посмотреть на динамику, то она достаточно позитивна для Порошенко (который счастливо избежал посадки и при Байдене уже точно не сядет) и полностью провальна для Зеленского. Перестановки в окружении и перемены в правительстве не остановили, а ускорили падение.

Как видим, Зеленский продолжает неуклонно проседать, идя по пути Ющенко, который также с 2005-го года стремительно пикировал вниз вместе с «Нашей Украиной». Причины этого падения Зеленского очевидны – невыполнение предвыборных обещаний, прямой обман избирателей, блокирование с Порошенко, копирование его методов, полная зависимость от США, МВФ и украинских олигархов.

Отсюда и результат ответов на 2-й вопрос. Лишь 20% назвали его «политиком года», в то время как 42% назвали его «Разочарованием года». Оцените взрывной рост антирейтинга к концу 2020-го года. Это тот же человек, который еще в 2019-м году набирал 75% на выборах.

Не менее интересна оценка общего положения в стране. Лишь 16,5% считают, что страна движется в правильном направлении, и в то же время 67% уверены, что Зеленский и Ко тащат Украину куда-то не туда. А еще год назад в аналогичном опросе 44% были уверены, что Украина движется в правильном направлении, а сомневались только 36%. За 2020-й год Зеленский смог практически удвоить число тех, кто понял, что с Украиной происходит что-то не то. И дело ведь не в том, что ситуация стагнирует, согласно опросу, 71% считает, что в 2020-м году ситуация ухудшилась, достигнув и превзойдя показатели Порошенко конца 2018-го года, когда 67% считали, что ситуация за 2018-й ухудшилась.

Недоверие к отдельным политика распространяется и на государственные структуры, где оно в среднем колеблется от 60 до 80%. При этом рейтинг недоверия к правительству, назначенному Зеленским, и парламенту, где большинство у фракции Зеленского – от 70 до 80%. Фактически, речь идет о дискредитации всего государственного механизма, которому большинство просто не доверяет. И ведь Зеленскому трудно валить на кого-то за подобное отношение – он президент, он назначил (формально) правительство Украины, его партия и фракция контролируют (формально) парламент. Все силовые структуры (кроме МВД) подконтрольны тем, кого он назначил – ВСУ, Генштаб, СБУ, Прокуратура. И вот, спустя менее чем 2 года такой вот результат. От огромного доверия и надежд к тотальному недоверию и разочарованию. Достаточно частая картина для Украины, когда атомизированное население покупается на очередную олигархическую петрушку.

При текущих тенденциях нельзя исключать ухода Зеленского даже до конца этого срока, хотя более вероятно, что он подойдет к следующим президентским выборам с рейтингом 5-7%, после чего-либо сразу отвалится, чтобы не позориться, либо же до конца повторит путь Ющенко, не выйдя во второй тур.

Поэтому уже сейчас вовсю идут разговоры о том, кто будет после Зеленского, где, помимо жаждущего реванша Порошенко, всплывают фигуры как Авакова (которого рассматривают как возможного кандидата в премьер-министры вместо Шмыгаля), так и спикера Разумкова, который старательно дистанцируется от Зеленского, выстраивая свой политический имидж как «независимого политика». Разумков – это одна из возможных новых олигархических петрушек, которую попытаются подсунуть населению либо на досрочных, либо на следующих выборах президента. Партию создать под него не сложно, просто расколов «Слугу народа» и уведя оттуда под новый проект часть олигархических «кошельков».

Поэтому, чем дальше будет падать рейтинг Зеленского и «Слуги народа», тем более явственно будут проявляться центробежные процессы в окружении Зеленского и в формальной правящей партии.

Но важно помнить, что это никак не изменит американскую стратегию в отношении Украины как антироссийского инструмента. Ее как использовали, так и будут использовать, а проблемы Зеленского – это локальные проблемы в марионеточной администрации, где в самом крайней случае просто поменяют определенные кадры без смены генерального антироссийского курса. Так что если кто-то надеется, что после Зеленского придет некто вменяемый, то полагаю, что подобные иллюзии в очередной раз не оправдаются.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/ukraina/uskorennoe-padenie-zelenskogo/ – цинк

https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/ukraina2020-nevypravdani-ochikuvannia-neochikuvani-vyklyky-pidsumky-roku-u-dzerkali-gromadskoi-dumky-gruden-2020r – опрос Центра Разумкова на украинском