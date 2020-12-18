 

Депутат Слуцкий о кризисе в Белоруссии: Спецслужбы Лукашенко упустили работу с населением

18.12.2020, 4:34, Разное
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Парламентарий назвал Александра Лукашенко сложным лидером. По мнению Леонида Слуцкого, президент Белоруссии –
выдающаяся фигура, которая временами ведет себя излишне жестко.

Депутат вспомнил о скандале, случившемся после введения Россельхознадзором ограничений против некоторых белорусских продуктов питания. Реакция Лукашенко была весьма эмоциональной.

“Каждый раз, когда наши отношения лихорадило, это было связано с эмоциями белорусского лидера”, – уточнил Слуцкий.

Не обошел он стороной и беспорядки в Белоруссии. Как отметил депутат, западные страны начали подготовку протестов еще несколько лет назад. Белорусские спецслужбы упустили работу с населением.

“Проблема (с беспорядками в Белоруссии – Прим.ред.), уверен, будет решена”, – заключил он.

Напомним, массовые беспорядки начались в республике после 9 августа. Сторонники оппозиции обвинили руководство страны в подделке результатов выборов президента.

Александр Лукашенко заявил, что Украина, Польша, Литва и другие западные страны заинтересованы в дестабилизации обстановки. По его словам, недоброжелатели хотят использовать Белоруссию как трамплин для атаки на Россию.



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