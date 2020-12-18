 

Шнуров приехал на большую пресс-конференцию Путина: Не знает, как себя вести

18.12.2020, 4:34, Разное
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В беседе с журналистами Сергей Шнуров назвал свое присутствие на мероприятии логичным. Музыкант напомнил, что с недавних пор возглавляет международный информационно-развлекательный канал RTVI.

Артист признался, что на подобном мероприятии оказался впервые и пока не знает, как себя надо вести и когда надо аплодировать. Шнуров добавил, что планирует ориентироваться на своих коллег.

Отметим, что музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выступил против участия музыканта в пресс-конференции президента. Он заявил, что такие люди, как Шнуров, разлагают общество.

Большая пресс-конференция Владимира Путина начнется в 12 часов. Президент будет отвечать на вопросы журналистов в удаленном режиме – из своей резиденции “Ново-Огарево”.

На мероприятие аккредитовано 774 репортера. Более 200 из них будут находиться в Центре международной торговли в Москве. Другие представители СМИ смогут задать вопросы лидеру, не покидая свой регион.

Пресс-конференция Путина также будет содержать элементы “прямой линии”, которая была отменена в этом году из-за пандемии. Граждане могли отправить свои вопросы президенту через мобильное приложение.



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