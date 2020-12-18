Противозачаточные таблетки снижают риск развития рака яичников и эндометрия

18.12.2020, 4:30, Разное

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В ретроспективном исследовании Университета Уппсалы, опубликованном в журнале Cancer Research, включены данные 250 000 тысяч женщин. Ученые сравнивали заболеваемости раком яичников, эндометрия и груди пациенток, принимавших в разные периоды жизни противозачаточные таблетки с теми, кто выбирал другие методы контрацепции.

Результаты показали, что у женщин, принимавших оральные контрацептивы, рак яичников и эндометрия диагностировался в два раза реже в течение 15 лет после отмены таблеток по сравнению с пациентками из контрольной группы. Примечательно, что вероятность развития этих видов рака оставалась сниженной даже спустя 30-35 лет после того, как женщины перестали принимать таблетки.

Ученые также подтвердили выводы предыдущих исследований о том, что прием противозачаточных таблеток может повышать риск развития рака груди, однако они оценили эту вероятность как небольшую. Более того, анализ данных пациенток показал, что риск развития этого вида рака значительно снижался в течение нескольких лет после отмены препарата до уровня контрольной группы.

«Наши результаты показали, что пожизненный риск рака груди не различался в группах женщин, принимавших оральные контрацептивы с теми, кто не принимал их никогда», – сообщили авторы.

Ранее группа исследователей из Канады и Великобритании предупредила о возможном побочном эффекте противозачаточных таблеток: у женщин, которые начали принимать их в юном возрасте, притупляется реакция на стресс. Кроме того, прием этих препаратов в подростковом возрасте повышает активацию префронтальной коры мозга в ходе обработки отрицательных стимулов рабочей памятью, например, изображений автомобильных аварий.

«Женщины, которые начали принимать оральные контрацептивы в период полового созревания или в подростковом возрасте, также испытывают различную активность мозга во время обработки нейтральных изображений в рабочей памяти по сравнению с женщинами, которые начали их использовать в более зрелом возрасте», – сообщили авторы исследования.