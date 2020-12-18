 

France 24 – правосудие торжествует — все 14 сообщников террористов, атаковавших Париж в 2015 году, признаны виновными

18.12.2020, 4:18, Новости дня
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В Париже в среду суд по особым делам признал виновными 14 соучастников преступников, организовавших в январе 2015 года нападения на редакцию сатирической газеты Charlie Hebdo и магазин кошерных продуктов в Париже, передаёт France 24. По данным канала, одному из сообщников террористов теперь угрожает до 50 лет тюрьмы, а ещё одну уже приговорили к 30 годам заключения заочно.

Три месяца заседаний и 14 обвинительных приговоров: спустя шесть лет после событий 2015 года суд вынес вердикт в отношении сообщников террористов. 

С точки зрения адвокатов жертв теракта в редакции Charlie Hebdo, вынесенное в среду решение стало торжеством правосудия.  

РИШАР МАЛЬКА, адвокат Charlie Hebdo: Это решение по сути гласит, что без этой группы людей не случилось бы нападения, без этой группы теракт бы не случился, и все люди, входившие в эту группу, могут быть очень строго наказаны. 

То же мнение в этот день высказали и защитники свидетелей. На суде о группе друзей и знакомых, которые упростили для преступников совершение теракта, выяснилась важная новая информация. 

САМИЯ МАКТУФ, адвокат свидетелей: Степень ответственности каждого из подсудимых была установлена. Люди, которые имеют подобные радикальные взгляды, продолжают попытки заставить нас сменить образ жизни и переписать законы, чтобы на наших улицах установился шариат. Это возмутительно, и чтобы с этим бороться, мы должны не предаваться мести, а все вместе восстать против этой смертоносной идеологии. 

Главный обвиняемый, Али Риза Полят, теперь может получить 50 лет тюрьмы. Его адвокат уже объявила о намерении подать апелляцию на решение суда. 

ИЗАБЕЛЬ КУТАН-ПЕЙР, адвокат Али Ризы Полята: Я по-прежнему считаю, что этот суд был постановкой, это было показательное выступление на камеру. 

Хаят Бумедьен, бежавшая из страны жена Амеди Кулибали, убившего в рамках того же теракта пять человек в магазине кошерных продуктов, также была заочно приговорена к 30 годам тюремного заключения.  

Всего суд по особым делам в Париже вынес обвинительные приговоры в отношении 14 предполагаемых сообщников террористов. В результате терактов, совершённых в январе 2015 года братьями Куаши и Амеди Кулибали, погибло 17 человек. 

Дата выхода в эфир 16 декабря 2020 года. 



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