Washington Post – несмотря на «море проблем» Путин уверен, что РФ лучше других стран справляется с пандемией

18.12.2020, 4:18, Новости дня

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В ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, как и ожидалось, посвятил значительное время обсуждению пандемии коронавируса, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, глава государства отметил, что, несмотря на множество проблем, РФ достойно справляется с пандемией.



Reuters

В рамках ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин посвятил первый час беседы с журналистами и простыми россиянами тому, как страна справляется с пандемией коронавируса, пишет The Washington Post.

В этом году пандемия внесла коррективы в проведение пресс-конференции. Так, Путин общался с журналистами из своей подмосковной резиденции Ново-Огарёво. Представители федеральных, зарубежных и региональных СМИ вышли на связь с президентом из пресс-центров в федеральных округах. Глава государства также ответил на вопросы, заданные простыми россиянами.

Как отмечает издание, суть первого часа пресс-конференции — РФ лучше других стран справляется с пандемией.

Первый вопрос президенту задала журналист с Дальнего Востока, поинтересовавшись, как Путин может оценить этот год. Отвечая на вопрос, российский лидер отметил, что «при всём огромном количестве проблем, с которыми мы столкнулись, а проблем море», стране удалось достойно с ними справиться.

Кроме того, по словам президента, ни одна система здравоохранения в мире не оказалась готова к пандемии, тем не менее система РФ оказалась вполне эффективной.

При этом The Washington Post напоминает, что число ежедневных случаев заражения коронавирусом в стране превышает 25 тыс. человек. А по данным Федеральной службы государственной статистики, в России в 2020 году в октябре умерли на 30% больше людей, чем за тот же месяц годом ранее.

Не обошёл вниманием глава государства и тему вакцинации от коронавируса в стране. В частности, президент, которому в этом году исполнилось 68 лет, отметил, что ещё не привился от коронавируса, так как специалисты не рекомендуют пока прививаться людям старше 60 лет. Однако, как пишет The Washington Post, Путин добавил, что «обязательно это сделает, как только это станет возможным».