Лето упущенных возможностей — Der Tagesspiegel о провале Минздравом Германии программы по созданию резерва средств защиты от коронавируса

18.12.2020, 4:18, Новости дня

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Решение Министерства здравоохранения Германии о бесплатной выдаче масок людям, относящимся к группе риска, является запоздалым, пишет Der Tagesspiegel. Несмотря на миллионные запасы масок, до многих средства индивидуальной защиты могут уже не дойти. Летом министр здравоохранения Йенс Шпан призывал граждан не расслабляться, однако, как передаёт издание, сам пренебрёг рекомендациями о заблаговременной подготовке.



Фото: Reuters

За десять месяцев пандемии коронавируса федеральное правительство обнаружило большую страсть к науке. Прежде всего, физик и канцлер Ангела Меркель, которая неоднократно «воодушевлённо и терпеливо» заявляла, что «текущие показатели заражаемости — это одно, но гораздо важнее то, что последует в будущем», сообщается в статье Der Tagesspiegel.

Министр здравоохранения Йенс Шпан также не уставал снова и снова «разъяснять суть экспоненциального роста и призывал предотвратить завтрашнюю катастрофу сегодня». Популярность Шпана взлетела «до невообразимых высот во время пандемии, особенно в те тёплые месяцы, когда число заражённых падало», пишет издание.

Но между тем многое свидетельствует о том, что «это было лето упущенных возможностей», в которое Шпан «не подготовился к фиаско», которое Германия может в скором времени потерпеть. Как отмечает издание, его ведомство и ряд других пренебрегали рекомендациями о заблаговременной подготовке к всплескам пандемии, например, в школах и детских садах.

На министре здравоохранения лежит, прежде всего, ответственность за сбой системы распределения масок FFP-2 особо нуждающимся людям, считает Der Tagesspiegel. Их доставка в дома престарелых тормозит, хотя федеральное правительство обладает миллионными запасами. Разрешение распространить маски FFP-2 в аптеках не поможет и жителям домов престарелых, которые в большинстве своём маломобильны.

Шпана нельзя упрекнуть в нерешительности в начале пандемии. Когда стало ясно, что маски FFP-2 и маски KN95 подходят к концу, а мировые запасы, которые создавал в основном Китай, сокращаются, Министерство здравоохранения запустило процедуру Open-House — и в Германию были поставлены миллионы масок, передаёт Der Tagesspiegel.

При этом процесс закупок полностью вышел из-под контроля. По данным издания, более 60 подрядчиков Open-House подали в суд на Министерство здравоохранения в земельный суд Бонна, но Министерство здравоохранения продолжало складировать маски FFP-2. Всего к концу 2021 года запас масок FFP-2, KN95 и FFP-3 в ФРГ составит 1,7 млрд.

3 июня кабинет министров постановил, что необходимо прекратить закупку защитных масок. Начиналось относительно спокойное лето. Кое-кто уже считал, что пандемия миновала. Грядёт вторая волна, говорили все, и наука подтверждала этот сценарий, продолжает газета. А Германия решила раздать четверть миллиарда защитных масок и 300 аппаратов ИВЛ другим странам. Эксперты предостерегали от «повторения дефицита, как это было в начале коронакризиса». На самом деле дефицита масок никогда и не было, если судить по тому, что, видимо, никто и не думал раздавать маски жителям домов престарелых, считает издание.

Осенью действия ФРГ окончательно утратили решительность. Ноябрьский отчет Министерства здравоохранения показал, что на фоне «краткосрочного резкого роста числа заражённых» в Германии и Евросоюзе следует ожидать «массового дефицита поставок» защитных костюмов и перчаток, которые имеют важнейшее значение для защиты медицинского персонала и пациентов. Обеспечение лечебных учреждений средствами защиты «затянется до конца января 2021 года».

Кроме того, в докладе министерства есть замечания по срокам поставок масок FFP-2 конечным получателям, замечает Der Tagesspiegel. Неясно, будут ли «в круг получателей включаться и учреждения для людей с ограниченными возможностями». Учитывая статистику смертей в домах престарелых, статистику, которую Шпан мог недооценивать, прогнозы пугающие. Для тысяч людей поставки обещанных защитных средств «опоздают или уже опоздали».

По нынешним оценкам, прогнозирует газета, в конце января число заражений поднимется на новые высоты. Визиты в дома престарелых во время рождественских праздников также возымеют эффект.

Вместо прямой поддержки правительство пытается бороться с коронавирусом, призывая людей к дальновидности. Министр Шпан недавно объявил о создании «Национального резерва здоровья» для медицинского защитного оборудования. «Он, вероятно, также будет заполнен ещё летними запасами масок. Ведь надо же быть готовым к очередному крупному кризису!» — иронизирует Der Tagesspiegel.