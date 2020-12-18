Euronews – грязный воздух Лондона признали убийцей детей

18.12.2020, 4:18, Новости дня

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Впервые в Великобритании было вынесено решение о том, что сильно загрязнённый воздух в Лондоне провоцировал приступы удушья, что привело к смерти девятилетней девочки. Это позволит другим пострадавшим подавать иски о возмещении морального ущерба в отношении органов власти, поскольку на протяжении нескольких последних лет британское правительство не выполняло нормы ЕС по уровню атмосферного загрязнения, передаёт Euronews.

Загрязнение воздуха стало одной из причин смерти 9-летней жительницы Лондона в 2013 году. К такому заключению пришёл коронер — следователь, уполномоченный проводить проверку причин подозрительной смерти.

Он нашёл достаточно свидетельств того, что между 2010 и 2013 годами Элла Аду-Кисси-Дебра, будучи больной бронхиальной астмой, дышала воздухом с повышенным содержанием диоксида азота и сажи. Непосредственной причиной смерти девочки стала остановка сердца, вызванная приступом удушья.

РОЗАМУНД АДУ-КИССИ-ДЕБРА, мать погибшей: Я думаю, это решение важно для других страдающих детей. Моя дочь спрашивала, есть ли у кого-нибудь такая же тяжёлая астма, как у неё? В то время таких случаев мы не знали. Следствием этого заключения должен стать новый закон о чистом воздухе и принятие серьёзных решений всеми правительствами, а не только британским.

СТИВЕН ХОЛГЕЙТ, эксперт по загрязнению воздуха: Хотел бы я быть вправе сказать вам через год или два, что каждый раз, когда я вхожу в клинику или больницу, я могу прочитать информацию о вреде грязного воздуха! Так же как сейчас, можно узнать там об опасности диабета, курения и ожирения.

Ожидается, что решение коронера по этому делу станет прецедентным, что позволит пострадавшим подавать иски о возмещении морального ущерба в отношении органов власти. На протяжении нескольких последних лет британское правительство не выполняло нормы ЕС по уровню атмосферного загрязнения. Эти нормы останутся в силе в Великобритании и после брексита.

Дата выхода в эфир 16 декабря 2020 года.