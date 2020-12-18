 

В Роскачестве рассказали о серьезных недостатках iPhone 12

18.12.2020, 4:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как сообщили в Роскачестве, ни одна модель из новой линейки смартфонов iPhone 12 не лишена серьезных недостатков. Но всех их объединяет один существенный изъян – в этих смартфонах поддерживается стишком короткий срок автономной работы.

Кроме того, российские специалисты посетовали на то, что покупателей буквально провоцируют покупать более быстрые адаптеры для зарядки этих смартфонов. Так, с обычным устройством на 5 Вт заряжать аккумулятор приходится долго. Поэтому в голову приходит лишь одно решение: вынуть из кармана дополнительную сумму и приобрести адаптер на 20 Вт у того же производителя.

Роскачество составило собственный рейтинг лучших электронных устройств года. Но ни одна версия iPhone 12 не пошла в тройку лидеров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Сутки на Донбассе. Семь обстрелов боевиков, украинский военный получил боевые травмы

23.08 / МВД Беларуси заявило о задержании “одного из координаторов протестов”

22.07 / Определены сроки принятия решения о формате занятий в школах

11.07 / На Украине националисту прострелили голову

27.06 / Цвет кожи актеров стал важен для озвучивания «Гриффинов» и «Симпсонов»

30.06 / Кабмин поддержал проект о лишении свободы за наркопропаганду в интернете

03.08 / Подсчитаны доходы ушедшего из театра «Современник» Гармаша

14.11 / На следующей неделе Рада рассмотрит законопроект о народовластии через референдум – Стефанчук

30.06 / Уровень доверия украинцев Зеленскому резко снизился

13.08 / США и Словения подпишут совместную декларацию о технологиях 5G

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска