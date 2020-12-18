В Роскачестве рассказали о серьезных недостатках iPhone 12

18.12.2020, 4:16, Новости дня

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Как сообщили в Роскачестве, ни одна модель из новой линейки смартфонов iPhone 12 не лишена серьезных недостатков. Но всех их объединяет один существенный изъян – в этих смартфонах поддерживается стишком короткий срок автономной работы.

Кроме того, российские специалисты посетовали на то, что покупателей буквально провоцируют покупать более быстрые адаптеры для зарядки этих смартфонов. Так, с обычным устройством на 5 Вт заряжать аккумулятор приходится долго. Поэтому в голову приходит лишь одно решение: вынуть из кармана дополнительную сумму и приобрести адаптер на 20 Вт у того же производителя.

Роскачество составило собственный рейтинг лучших электронных устройств года. Но ни одна версия iPhone 12 не пошла в тройку лидеров.