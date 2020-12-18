WhatsApp расширяет возможности голосовых и видеозвонков
18.12.2020, 4:16,
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Напомним, что такой вид сервиса давно доступен для владельцев мобильных устройств, работающих на операционных системах Android и iOS. Но теперь популярный мессенджер WhatsApp предлагает осуществлять голосовые и видеозвонки также с настольных персональных компьютеров.
Вернее сказать, разработчик только аносировал появление такого сервиса для ПК и пообещал, что соответствующие функции скоро станут доступными для пользователей.
На сегодня же, представлена бета-версия. В тестировании могут принять участие пока не все. Для этого создана ограниченная фокус-группа, сообщают владельцы мессенджера. О конкретных сроках внедрения нового сервиса пока не сообщается. Но эксперты полагают, что разработчику понадобится несколько месяцев.
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