WhatsApp расширяет возможности голосовых и видеозвонков

18.12.2020, 4:16, Новости дня

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Напомним, что такой вид сервиса давно доступен для владельцев мобильных устройств, работающих на операционных системах Android и iOS. Но теперь популярный мессенджер WhatsApp предлагает осуществлять голосовые и видеозвонки также с настольных персональных компьютеров.

Вернее сказать, разработчик только аносировал появление такого сервиса для ПК и пообещал, что соответствующие функции скоро станут доступными для пользователей.

На сегодня же, представлена бета-версия. В тестировании могут принять участие пока не все. Для этого создана ограниченная фокус-группа, сообщают владельцы мессенджера. О конкретных сроках внедрения нового сервиса пока не сообщается. Но эксперты полагают, что разработчику понадобится несколько месяцев.