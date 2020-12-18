Мнение: ЖЖ стареет…

18.12.2020, 4:12, Разное

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Обратил внимание на забавную деталь: в последнее время ЖЖ ночью практически вымирает. Ночью – имеется в виду московской ночью, ночью по меркам средней полосы России. Вымирает – в смысле мало постов, мало просмотров, почти нет комментов. И это вроде бы странно – как так? Ведь вроде бы ночь – самое подходящее время для интернета, днем-то людям работать надо!

Раньше, насколько я помню, так и было – жизнь в ЖЖ кипела в основном по ночам, во всяком случае – ночью была не менее, а то и более оживленной. Что же изменилось?

Думаю, изменился контингент. Молодежь в ЖЖ почти не притекает, его состав застыл в том виде, в каком кое-как сохранился где-то на рубеже нулевых-десятых, когда начался массовый отток сначала во ВКонтакте, а потом и в Фейсбук. А раз притока “новеньких” нет, то наличный состав “старых бойцов” потихоньку натурально стареет.

Вот и ответ: старички и старушки по ночам не сидят – им спать надо. Могли бы “обеспечить траффик” эмигранты – но и их осталось слишком мало, они не вытягивают. В итоге и имеем феномен “дневного ЖЖ”: жизнь здесь более-менее бурлит в светлое время суток по Москве, а к ночи – замирает. Увы. ЖЖ движется к своему концу вместе со своими верными и преданными читателями.

И пусть у гробового входа

Младая будет жизнь играть

И равнодушная природа

Красою вечною сиять!

(зевая) пойду-ка и я спать.