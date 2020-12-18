 

Мнение: ЖЖ стареет…

18.12.2020, 4:12, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Обратил внимание на забавную деталь: в последнее время ЖЖ ночью практически вымирает. Ночью – имеется в виду московской ночью, ночью по меркам средней полосы России. Вымирает – в смысле мало постов, мало просмотров, почти нет комментов. И это вроде бы странно – как так? Ведь вроде бы ночь – самое подходящее время для интернета, днем-то людям работать надо!

Раньше, насколько я помню, так и было – жизнь в ЖЖ кипела в основном по ночам, во всяком случае – ночью была не менее, а то и более оживленной. Что же изменилось?

Думаю, изменился контингент. Молодежь в ЖЖ почти не притекает, его состав застыл в том виде, в каком кое-как сохранился где-то на рубеже нулевых-десятых, когда начался массовый отток сначала во ВКонтакте, а потом и в Фейсбук. А раз притока “новеньких” нет, то наличный состав “старых бойцов” потихоньку натурально стареет.

Вот и ответ: старички и старушки по ночам не сидят – им спать надо. Могли бы “обеспечить траффик” эмигранты – но и их осталось слишком мало, они не вытягивают. В итоге и имеем феномен “дневного ЖЖ”: жизнь здесь более-менее бурлит в светлое время суток по Москве, а к ночи – замирает. Увы. ЖЖ движется к своему концу вместе со своими верными и преданными читателями.

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вечною сиять!

(зевая) пойду-ка и я спать.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12 / Мнение: ПОДАРОК ОТ ШАХРИНА

28.11 / Приближенный к Кремлю источник: После встречи с Лавровым Лукашенко повернется к Западу

29.11 / «Село превратится в место боевых действий»

03.08 / Некоторые задержанные вагнеровцы сказали, что хотели поехать в Стамбул посмотреть собор и отдохнуть

22.09 / Не тупите, ребята!

14.11 / Орбитальный телескоп Хаббл запечатлел необъяснимо яркий мощный взрыв

30.10 / Мнение: Загадочные люди планеты. Эрик Хануссен

16.11 / Австрийский полковник “шпионил за НАТО в пользу России”

25.09 / Ученые сформировали основу жизни с помощью шести простейших молекул

17.09 / Штурм «берлинского пациента»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска