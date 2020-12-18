Пропавших в подмосковных пещерах Сьяны детей нашли

18.12.2020, 4:08, Новости дня

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Пропавшую в пещерах Сьяны в Подмосковье группу туристов, в которую входят восемь детей, нашли, сообщили в экстренных службах. ГУ МЧС региона подтверждает эту информацию, уточняя, что найденные дети живы и здоровы.

«Нашли, выводят всех», – сообщил источник РИА «Новости» в экстренных службах.

«Дети найдены живыми, чувствуют себя нормально», – сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МЧС по Московской области Федор Польшин.

Напомним, в четверг в пещерах Сьяны в Подмосковье пропала группа из десяти туристов, включая восьмерых детей в возрасте от 9 до 12 лет. Они не выходили на связь с утра. По информации представителя экстренных служб, дети направились в пещеры Сьяны в Подмосковье с одним из родителей, а сам инструктор остался у входа и не пошел за ними. Сообщалось, что туристы должны были выйти из пещер к 19.00, однако этого не произошло и связи с ними не было. В ГУ МЧС по региону сообщали, что обрушений в подмосковной пещере не было.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил на место пропажи туристов экстренные службы и полицию. К пещерам Сьяны для координации действий спасателей и правоохранителей выехал домодедовский городской прокурор.

Сьяны (Сьяновские каменоломни) – подмосковная система искусственных пещер-каменоломен из группы Новленских пещер. Одна из крупнейших известных старинных систем на территории России. Сьянские пещеры расположены в Домодедовском районе на левом берегу реки Пахры. Они имеют большое количество штреков высотой от 0,5 м до 3,5 м, в сезон в камнеломонях может находиться более ста человек. Большинство пещер пронумерованы, многие из участков имеют собственные названия, в некоторых проводятся разнообразные мероприятия, концерты, одиночные выступления. А в одном из гротов, представляющем собой большой зал с круговыми проходами, в центре которых образуются колонны, устраиваются даже дискотеки. Общая протяженность ходов (только изученных) составляет 19 км.