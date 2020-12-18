 

Мнение: “Путь империи”

18.12.2020, 3:44, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Путь империи – Томас Коул. Художественное представление истории

5 картин американского художника Томаса Коула из цикла "Путь империи" написанные в 1833-1836-м годах.


Первобытное состояние.


Аркадия или пасторальное состояние.


Осуществление империи.


Разрушение империи.


Опустошенность.

https://vadaga.livejournal.com/8490.html – цинк

Человек не идеален.
Империя это продукт деятельности человека.
Любая империя (и не только империя) несет в себе черты человеческой неидеальности, в которой и содержатся зерна будущей гибели даже самых величественных государственных образований.
Все государства (и империи в том числе) проходят путь от рождения до своей смерти. Республики умирают также, как и монархии. А полисные демократии отмирали не менее неотвратимо, нежели восточные деспотии.
Ряд народов/цивилизаций/государств имеют способность перезапускать этот цикл рождения-роста-угасания-смерти и идти по историческому пути столетиями и даже тысячелетиями, меняя форму своего существования, приспосабливаясь к изменившемуся окружению.
Россия, кстати, из их числа. Там где многие другие великие государства и империи прошлого давно умерли по объективным и субъективным причинам, Россия уже несколько раз проходила по этому пути, хотя были моменты, когда по объективным и субъективным причинам после очередного опустошения, он могла полностью исчезнуть. Последнюю катастрофу такого рода мы наблюдали совсем недавно. Вопрос в том, что будет построено на месте последнего опустошения и куда приведет новый цикл. Тут конечно нужен некий образ будущего, которого пока нет.

Ну а картины отражающие цикл рождения-смерти империи/государства, это в какой-то мере аллюзия на жизнь человека, который рождается и в конце неизбежно умирает. Вопрос в том, что человек оставит после себя. Говоря об империи, это тоже определяющий вопрос – что она оставила своим наследникам, чтобы оценить ее значение не на короткой дистанции, а в историческом масштабе. В этом плане, картины Коула весьма наглядно иллюстрируют цивилизационную теорию и цивилизационный подход Арнольда Тойнби, хотя конечно Тойнби писал свои главные работы много позже появления этих картин.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Лукашенко обвинил Россию в огромных экономических потерях Белоруссии

22.07 / У полиции и шапка болит

11.12 / Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России

30.10 / Голова лошади – Личное мнение

27.08 / Нечистоты из бака Superjet пролились над протестующими в Беларуси

30.10 / Российские ученые планируют разводить питающуюся пластиком моль

14.09 / Прорыв с Бойко

01.07 / Мнение: Снос памятника Меконнену

03.08 / Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину

22.11 / Мнение: Белые учёные, чёрные учёные и расизм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска