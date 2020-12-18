 

Путин назвал главную проблему 2020 года

18.12.2020, 3:40, Разное
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Оценивая итоги 2020 года во время своей большой пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал главную проблему года. Речь идет об эпидемии коронавируса. Российский лидер подчеркнул, что речь идет не только о нашей стране, но и обо всем мире.

Владимир Путин добавил, что распространение COVID-19 оказало пагубное влияние на экономическую ситуацию. “Россия справляется лучше многих стран”, – оценил президент.



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