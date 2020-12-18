SRF – глава экспертной группы НАТО заявил, что РФ остаётся для альянса главной угрозой

18.12.2020, 3:24, Новости дня

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НАТО необходимо выработать «двойной подход» в отношении России, заявил сопредседатель экспертной группы альянса Томас де Мезьер в интервью SRF. По словам бывшего министра обороны и внутренних дел Германии, несмотря на наличие пространства для диалога, альянс должен проводить политику «сдерживания РФ во всех областях», а также эффективнее отражать российские «гибридные угрозы». На фоне растущих претензий на лидерство со стороны Китая именно РФ является главным вызовом для альянса, считает политик.



Фото: Reuters

НАТО находится в состоянии кризиса: РФ и Китай всё более откровенно ведут себя как противники, а напряжённость внутри альянса растёт. Президент Франции Эммануэль Макрон даже диагностировал НАТО «смерть головного мозга». Затем была создана «группа рефлексии» (группа экспертов, которая должна была разработать предложения по реформированию НАТО. — ИноТВ), сопредседателем которой стал бывший министр обороны и внутренних дел Германии Томас де Мезьер, пишет SRF.

Слова Макрона о «смерти головного мозга» НАТО являются, с одной стороны, «необходимым сигналом к пробуждению», с другой стороны, провокацией, которая привела «к конструктивному результату», рассказал Томас де Мезьер в интервью SRF. Однако, с его точки зрения, тот факт, что главы государств делают такие провокации, достаточно необычен, но в данном случае это было полезно.

По словам политика, в отчёте с 138 предложениями по реформированию альянса речь идёт об изменившейся международной ситуации и об отношениях партнёров по НАТО между собой. Последней стратегической концепции НАТО десять лет. В ней РФ фигурирует как «партнёр». «Слово «Китай» не используется вообще, новые технологии ещё не играли большой роли. Поэтому НАТО нуждается в новой стратегической концепции», — утверждает де Мезьер.

Появление Китая в стратегии НАТО де Мезьер прокомментировал следующим образом: «Мы не хотим, чтобы НАТО превратилось из Трансатлантического альянса в дополнение к Индо-Тихоокеанскому». Но альянс, считает политик, должен признать, что Китай теперь «является мировой державой с глобальными лидерскими амбициями». И теперь он может «угрожать территории стран НАТО межконтинентальным оружием». Кроме того, существуют «более мягкие формы влияния, например, с помощью доступа к западной инфраструктуре». НАТО, уверен де Мезьер, нужна концепция для борьбы с Китаем и «тесное стратегическое партнёрство с демократиями региона».

В отношении РФ де Мезьер предлагает двойной подход — «сдерживание и диалог», то есть «надёжное сдерживание во всех областях, от обычных вооружений до ядерных». В то же время он полагает, что необходимо укреплять Совет РФ — НАТО и с его помощью вести диалог.

Де Мезьер считает, что существуют «возможности для переговоров в области контроля над вооружениями, новых технологий, искусственного интеллекта или использования космического пространства». В то же время политик не преминул отметить, что НАТО необходимо более интенсивно заниматься «гибридными угрозами со стороны России» — например, «фиктивными ополченцами» или кибератаками. «Россия остаётся главной угрозой для НАТО», — заявил он.

Политик также выразил своё мнение о переменах внутри альянса, связанных с избранием Джо Байдена президентом США: «Ответ удивит многих: я думаю, станет сложнее». До этого европейцы могли спокойно отклонять предложения США, потому что они исходили от Трампа. Но теперь, когда «друг альянса» заявляет, что члены НАТО должны «зорко следить за Китаем» и «больше делать для собственной безопасности», они больше не могут просто сказать, что считают иначе. «Основная линия политики безопасности США остаётся прежней, но тон меняется — это делает её для нас более приятной, но вместе с тем более сложной», — резюмирует де Мезьер.