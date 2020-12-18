Макфол – Трамп оставляет на Байдена ослабевшую Америку и окрепших Россию с Китаем

18.12.2020, 3:24, Новости дня

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За своё президентство под лозунгом «Америка прежде всего» Дональд Трамп сумел ослабить демократию внутри страны и подорвать её позиции на международной арене, пишет на сайте NBC бывший посол США в РФ Майкл Макфол. По мнению экс-дипломата, Джо Байдену достанется ослабевшая страна, которой придётся конкурировать с усилившимися за последние четыре года Пекином и Москвой.



Reuters

В течение последних четырёх лет многие эксперты в сфере национальной безопасности как в администрации Дональда Трампа, так и за её пределами, не раз отмечали, что идеологическое соперничество между авторитарными Китаем и Россией и демократическими Соединёнными Штатами стало определяющим фактором в современных международных отношениях. Хотя, как подчёркивает в своей статье для NBC News бывший посол США в РФ Майкл Макфол, на первом месте среди определяющих факторов всё-таки стоят климатические изменения, «соперничество великих держав» действительно следует непосредственно за ними.

Что примечательно, за последние четыре года самые мощные сдвиги в соотношении сил между США, Китаем и Россией пошли не от Пекина или Москвы, а от Вашингтона. Президент Дональд Трамп умудрился одновременно и ослабить демократию у себя на родине, и отойти от лидерства на международной арене. По мнению Макфола, уходящий глава Белого дома «оставляет Америку соперничать с Китаем и Россией в 2021 году в куда худшей форме, чем страна была в 2017-м», когда Трамп официально заступил на пост.

Самое неприятное заключается в том, что и система управления в США стала менее демократической, чем четыре года назад. Это отметили сразу три ведущие организации, отслеживающие демократические тенденции в мире в своих рейтингах — Freedom House, Democracy Index от The Economist Intelligence Unit и Varieties of Democracy (V-Dem) Index. В то же время, как обращает внимание экс-дипломат, углубился раскол между политическими элитами в США. И поскольку Трамп продолжает упорно не признавать результаты прошедших выборов, тем самым он лишь обостряет противоречия, и его преемнику, демократу Джо Байдену, будет сложнее найти общий язык с республиканцами в вопросах национальной безопасности.

«Мы никого не вдохновляем тем, как мы реализуем демократию, в том числе грубейшими попытками отменить результаты свободных и справедливых выборов. Упадок американской демократии в свою очередь усиливает наших авторитарных соперников», — рассуждает Макфол.

По мнению автора статьи, Байден, конечно, может отменить некоторые вредящие демократии инициативы своего предшественника. Однако в условиях пандемии и рецессии у нового президента вряд ли будет много времени на внешнюю политику. В какой-то мере ущерб, который Трамп причинил своей стране, мешает Байдену выполнить одну из главных его задач — восстановить Америку в роли глобального лидера.

Макфол напоминает, что пока ещё действующий президент сумел испортить двусторонние отношения со многими партнёрами по всему миру, порой относясь к соперникам лучше, чем к союзникам, и покидая важнейшие международные соглашения и организации. «Хотя мы и избежали кошмарных сценариев, вроде войны с Ираном или выхода из НАТО, так называемое кредо «Америка прежде всего» никому не помогло за исключением, пожалуй, наших врагов. Администрация Байдена унаследует очень длинный список дел во внешней политике, который мог бы быть куда короче», — считает экс-дипломат.

Хорошо ещё, что в плане внешней политики у Байдена куда больше свободы действия, чем в политике внутренней, добавляет Макфол. Новый президент США может незамедлительно прервать попытки «подружиться» с российским президентом Владимиром Путиным, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Также Байден может продемонстрировать солидарность с союзниками — процесс воссоединения уже был запущен чередой звонков с поздравлениями от мировых лидеров с победой на выборах.

Президент Барак Обама называл Северную Корею одной из главных угроз безопасности США. Трамп же хотел использовать Пхеньян, чтобы набить себе политические очки. Однако три встречи между американским и северокорейским лидерами так ни к чему и не привели в плане урегулирования ядерного вопроса и только помогли Киму укрепить его авторитет и пошатнули уверенность Сеула в надёжности своего американского союзника.

С подачи Трампа и из-за выхода США из ядерной сделки угроза со стороны Ирана только выросла. Отказ Вашингтона от Транстихоокеанского партнёрства помог усилению экономического влияния Китая в регионе, и торговая война с Пекином не улучшила положение США, в то время как масштабная модернизация вооружённых сил КНР так и остаётся без адекватного ответа со стороны Америки. Необходимость отреагировать на подъём Китая сегодня проявляет себя острее, чем четыре года назад, обращает внимание автор статьи.

Постоянное принижение союзников и безразличие к демократии со стороны Трампа способствовали разделению и в Европе тоже, что позволило Путину налаживать отношения с местными популистами, нелиберальными лидерами и политическими движениями, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, главу итальянской «Лиги» Маттео Сальвини и лидера французского Национального объединения Марин Ле Пен. Попытки Трампа манипулировать помощью Украине ради интересов своей предвыборной кампании существенно подорвали отношения между Вашингтоном и Киевом — «ещё один подарок Путину». По словам Макфола, НАТО будет радо Байдену на посту президента США, но вряд ли альянс захочет и дальше полностью вверять безопасность Европы в руки американцев. В конце концов, в 2024 году к власти в Соединённых Штатах может прийти ещё один сторонник американской изоляции.

Хаотичная политика Трампа на Ближнем Востоке привела к рассредоточению сил США и отсутствию чёткой миссии. Кроме того, администрация действующего президента четыре года по большей части игнорировала целых два континента — Африку и Южную Америку, за исключением неудачных попыток способствовать смене режима в Венесуэле в последней.

Если говорить о многосторонней дипломатии, то после президентства Трампа вовлечённость США в международную систему ещё никогда не была столь малой в течение последней сотни лет, комментирует бывший посол.

Байдену предстоит вновь активизировать взаимодействие Америки с международным сообществом. С чем-то будет легче — отменить решение Трампа о выходе из ВОЗ, продлить договор СНВ-III с Россией; а с чем-то сложнее — вернуться в ядерную сделку с Ираном, после того как отношения испортились, или в «Открытое небо» опять-таки с Москвой. Пока США отдалялись от международных институтов при Трампе, Китай двигался в обратном направлении и развивал новые и существующие международные проекты, вроде своей инициативы «Один пояс — один путь», БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а теперь ещё и Всестороннее региональное экономическое партнёрство.

Точно так же, но в масштабах поменьше, РФ тоже активно участвовала в международной жизни и, пока Трамп смотрел в другую сторону, выступила в качестве посредника в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном на выгодных для себя условиях, а также, по словам Макфола, «способствовала формированию событий» во время политических протестов в Белоруссии и Киргизии. Экс-дипломат уверен, что «страны Центральной Азии, зажатые между Китаем и Россией, жаждут более ощутимого присутствия Америки» в регионе.

Как считает автор статьи, сейчас в мире созрел «огромный спрос» на американский прагматический идеализм. Те, кто разделяет с США демократические и либеральные ценности, будут приветствовать администрацию Байдена. И даже Китай с Россией, уставшие от уж слишком непредсказуемого поведения Америки, вероятно, будут рады более профессиональному и стабильному собеседнику со стороны Вашингтона. «В наше отсутствие мир продвинулся вперёд», — считает Макфол. Поэтому пытаться всё вернуть будет бесполезно. Байден дал понять, что готов к смелым решениям во внутренней политике — такие же нужны и во внешней.