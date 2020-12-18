Das Erste – Путин не видит в американских санкциях угрозу «Северному потоку — 2»

18.12.2020, 3:24, Новости дня

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Глава Кремля Владимир Путин считает, что штрафные меры США никак не угрожают реализации проекта «Северный поток — 2», пишет Das Erste. По его словам, строительство трубопровода уже «практически завершено». Президент обвинил американцев в попытке помешать поставкам российского голубого топлива в Европу и желании навязать ей свой дорогой СПГ. В связи с этим Путин призвал Белый дом отнестись с уважением к интересам своих союзников и вернуться к честной конкуренции.



Reuters

Пожалуй, ни одно другое событие не освещается российскими СМИ так торжественно, как ежегодная пресс-конференция главы Кремля Владимира Путина, пишет Das Erste. Однако в этот раз из-за пандемии формат изменили. Вживую президент выступал у себя в резиденции недалеко от Москвы только перед парой десятков журналистов, остальные следили за ним по видеотрансляции.

Путин сказал, что ему известно обо всех трудностях, с которыми столкнулись граждане страны из-за мер по ограничению общественной жизни: «Проблем — море, и всё-таки море — это океан, он везде, по всему миру расплескался. Но можно с уверенностью сказать, что мы встретили эти проблемы достойно и отчасти даже, может быть, лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся и устойчивостью своей экономики, и развитием своих социальных служб и систем здравоохранения».

По его словам, справиться с пандемией поможет «массовая вакцинация»: «Именно она должна создать общенациональный, популяционный иммунитет. И повторяю ещё раз: наша вакцина – эффективная и безопасная. Поэтому не вижу никаких причин не вакцинироваться». Однако сам он сказал, что пока не прививался, так как «Спутник V» не рекомендован людям его возраста.

Путин также выразил надежду, что при новом главе Белого дома Джо Байдене отношения США и РФ улучшатся: «Мы исходим из того, что вновь избранный президент Соединённых Штатов поймёт, что происходит, он человек опытный и во внутренней политике, и во внешней политике. Рассчитываем на то, что все проблемы, которые возникли, — не все, хотя бы часть из них — будут решаться при новой администрации».

Глава Кремля обвинил американцев в том, что они пытаются помешать поставкам российского голубого топлива в Европу и навязывают ей свой дорогой сжиженный природный газ, что неизбежно приведёт к росту стоимости электроэнергии в Германии. И всё же он считает, что санкции США не представляют угрозу для строительства «Северного потока — 2». По его словам, «проект практически завершён», ведь осталось проложить только около 160 км трубопровода. Президент также подчеркнул, что это чисто экономический проект, и выразил надежду, что Белый дом отнесётся с уважением к интересам своих союзников и вернётся к честной конкуренции.

Путин также прокомментировал недавнее расследование российского блогера Алексея Навального по поводу своего отравления, в котором тот обвиняет агентов ФСБ в попытке его убить: «Кому он нужен-то? Если бы уж хотели, наверное, довели бы до конца». Он также отметил, что та конфиденциальная информацию, которую озвучивает Навальный, это действительно повод для того, чтобы за ним «присматривать»: «Но это совсем не значит, что его травить нужно».

В преддверии конференции ходило много слухов о состоянии здоровья Путина. Озвучивались предположения, что он тяжело болен и скоро уйдёт в отставку. Поэтому многие с интересом ожидали его появления на публике. «Впечатление тяжелобольного человека он не произвёл», заключает Das Erste.