 

На Украине засудят повредившего корабль «на глазах у НАТО» военного

18.12.2020, 3:14, Новости дня
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В Одесской области будут судить командира артиллерийского катера «Скадовск» за повреждение судна на совместных учениях с НАТО, сообщила специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона Украины.

По данным стороны обвинения, в июле 2017 года во время учений Sea Breeze военнослужащий, зная о неподготовленности катера, вышел в Черное море. В дальнейшем он во время маневрирования на Дунае допустил ошибку и совершил посадку судна на мель, говорится на сайте ведомства.

Ущерб, нанесенный военной части, составил 1 млн 350 тыс. гривен (более 48 тыс. долларов). Обвиняемому предъявлен иск о взыскании с него ущерба, отмечается в сообщении.

Sea Breeze («Си Бриз») – многонациональные военные учения на Украине, которые проводятся в сотрудничестве с вооруженными силами Соединенных Штатов.

Сообщалось, что в 2020 финансовом году США поставили Украине вооружение и военное оборудование на рекордные 510 млн долларов.



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