2020-й назвали годом упущенных возможностей для Украины

18.12.2020, 3:14, Новости дня

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Уходящий 2020 год вновь стал для Украины годом упущенных возможностей с точки зрения урегулирования ситуации в Донбассе, считает постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский заверял в своем стремлении в короткие сроки добиться завершения конфликта на востоке Украины и способствовать качественному улучшению жизни большинства граждан страны. Это сподвигло многих связать с обещанными переменами свои надежды на улучшение ситуации. Однако с сожалением приходится констатировать, что уходящий 2020 год стал для Украины очередным годом упущенных возможностей в деле решения застарелых проблем, которые достались «в наследство» от постмайданных властей», – передает заявление Лукашевича ТАСС.

Как отметил постпред, политика Киева в отношении населения Донбасса почти не изменилась после избрания Владимира Зеленского президентом Украины, хотя и были приняты некоторые полумеры, снизившие напряженность в регионе. Все «рассуждения о стремлении «дотянуться до умов и сердец донбассцев» не возымели конкретных решений в рамках Минских соглашений, подчеркнул Лукашевич. По заявлению постпреда, Украина продолжает «позорную социально-экономическую блокаду региона», от которой страдают главным образом социально незащищенные категории жителей. «Даже в условиях пандемии власти Украины не предприняли шагов по ее отмене», – отметил он.

Лукашевич также обратил внимание на то, что Киев в течение всего года пытался подвергнуть сомнению положения Комплекса мер по выполнению Минских соглашений и предлагал его «модернизировать», перейдя в итоге «к прямым призывам переписать документ». Все, что смогла сделать Верховная рада, только формально продлить закон об особом статусе Донбасса на один год, подчеркнул дипломат. Кроме того, постпред указал на героизацию нацистских коллаборационистов на Украине, напомнив, что 16 декабря Рада утвердила календарь памятных дат, связанных с нацистскими пособниками.

«Примечательно, что в тот же день на пленарном заседании 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Украина вместе с США, как и в предыдущие годы, проголосовала против резолюции о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», – сообщил Лукашевич.

В четверг состоялось итоговое для 2020 года заседание Контактной группы по Донбассу. Полпред РФ в группе Борис Грызлов заявил, что Киев «продолжает блокировать переговорный процесс на политическом треке, отказываясь рассматривать дорожную карту Донбасса по урегулированию конфликта». По его словам, украинская сторона «настаивает на безальтернативности своих подходов», хотя те и нарушают Минские соглашения.

Ранее ДНР заявила, что Киев вышел из соглашений по усилению выполнения режима прекращения огня, Донецк работает над подписанием актуализированного документа о перемирии. Во вторник в МИД ДНР заявили, что подгруппа по вопросам безопасности в ходе заседания не согласовала новую редакцию мер по усилению режима прекращения огня в регионе из-за отказа Киева от совместных инспекций.