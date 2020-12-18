Мнение: 2 года нейтральности

18.12.2020, 2:50, Разное

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России до конца 2022-го года предстоит выступать в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Такое решение вынес спортивный арбитражный суд в Лозанне. России светило 4 года нейтральности, но дали только два.

В этот период Россия не получит крупных международных соревнований уровня Олимпиады и Чемпионатов мира (плюс есть опции, что могут отобрать что-то из уже назначенного – во всяком случае желающие есть) + спортсмены не смогут выступать под российским флагом и гимном.

Как не трудно догадаться, раз ступив на дорожку унижений, извинений и покаяний, они будут следовать одно за одним. В принципе, на примере российского спорта можно наглядно посмотреть реализацию тезиса "платить и каяться".

Разумеется, вопрос тут не в допинге и даже не в спорте. Это просто элемент идущей Холодной войны.

Конечно, все могло быть еще хуже, так как запрет мог действовать до конца 2024-го года, а санкции быть еще более жесткими, чего добивались США и Ко. В итоге, решением мало кто остался доволен – ни российская делегация, которая хотела добиться оправдательного приговора, ни американцы, которые хотели помимо максимального срока, еще и дополнительных санкций против спортсменов.

Впрочем, с учетом коронавирусной эпидемии, когда международные соревнования либо отменяются, либо проводятся в усеченном режиме без зрителей, а некоторые спортсмены и вовсе не приезжают, 2 года спортивной нейтральности будет проще пережить, хотя ничего хорошего тут конечно же нет. Впереди 2 года имиджевых издержек.