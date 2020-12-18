 

“Прошу не сердиться”: Путин заявил о росте реальной зарплаты в России

18.12.2020, 2:46, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

“Прошу на меня не сердиться. То, что я говорю, не соответствует ощущениям, с которыми люди сталкиваются в реальной жизни”, – сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что к концу 2020 года реальная заработная плата вырастет на 1,5%. При этом реальные доходы россиян упадут. Глава страны объяснил это проблемами у индивидуальных предпринимателей. “В целом падение будет около 3%”, – заявил Путин.

Президент также сообщил, что банковский сектор находится в удовлетворительном состоянии, финансовая система устойчива. Меры поддержки экономики связаны с сохранением рабочих мест. Путин выразил надежду, что в следующем году Россия выйдет на показатели до пандемии.

Президент отвечает на вопросы журналистов по видеосвязи из резиденции в Ново-Огарево. На большую пресс-конференцию аккредитовано более 700 репортеров. На мероприятии журналисты заметили музыканта Сергея Шнурова. Он представляет международный информационный канал RTVI.

В этом году пресс-конференция Владимира Путина содержит элементы “прямой линии”. Простые граждане могут задать любой вопрос президенту. Как сообщает “Комсомольская правда”, россиян больше всего интересуют использование материнского капитала и продление льготной ипотеки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / Ученые определили время упражнений для компенсации сидячей работы

08.09 / Названа главная опасность пения во время коронавируса

16.08 / Доктор Мясников назвал продукты питания, о вреде которых многие не знали

31.10 / Мнение: Спокойно и конструктивно об отрезании голов

16.11 / Мнение: Как получить фото в максимальном разрешении с сайта Госкаталог

10.07 / Дональд Трамп поддержал решение Канье Уэста баллотироваться в президенты на следующих выборах в США

03.12 / О дивный грязный мир – Личное мнение

28.09 / Мнение: О новом преступлении Путина против России

09.11 / Стало известно имя «звездной няни» детей Тимати, Кудрявцевой и Бородиной

17.09 / Мнение: Кадыров прокомментировал мытьё ног в святом источнике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска