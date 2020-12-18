“Прошу не сердиться”: Путин заявил о росте реальной зарплаты в России

18.12.2020, 2:46, Разное

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“Прошу на меня не сердиться. То, что я говорю, не соответствует ощущениям, с которыми люди сталкиваются в реальной жизни”, – сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что к концу 2020 года реальная заработная плата вырастет на 1,5%. При этом реальные доходы россиян упадут. Глава страны объяснил это проблемами у индивидуальных предпринимателей. “В целом падение будет около 3%”, – заявил Путин.

Президент также сообщил, что банковский сектор находится в удовлетворительном состоянии, финансовая система устойчива. Меры поддержки экономики связаны с сохранением рабочих мест. Путин выразил надежду, что в следующем году Россия выйдет на показатели до пандемии.

Президент отвечает на вопросы журналистов по видеосвязи из резиденции в Ново-Огарево. На большую пресс-конференцию аккредитовано более 700 репортеров. На мероприятии журналисты заметили музыканта Сергея Шнурова. Он представляет международный информационный канал RTVI.

В этом году пресс-конференция Владимира Путина содержит элементы “прямой линии”. Простые граждане могут задать любой вопрос президенту. Как сообщает “Комсомольская правда”, россиян больше всего интересуют использование материнского капитала и продление льготной ипотеки.