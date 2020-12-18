 

Сотрудница Минкультуры пожаловалась на угрозы

18.12.2020, 2:46, Разное
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Вечером 16 декабря в полицию с заявлением о поступающих угрозах обратилась начальница одного из отделов Министерства культуры России, передает “Царьград”. Она рассказала, что ранее ей под дверь подбросили траурный крест, на котором были нанесены ее имя, отчество и фамилия, а также дата смерти – 1 января 2021 года. В комплект к этому надгробию шел траурный венок и табличка с пожеланием удачи в новом рабочем году. Место происшествия осмотрела полиция.



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