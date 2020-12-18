Украденное Рождество

18.12.2020, 2:38, Разное

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В Германии объявлен жесткий локдаун на три с половиной недели.

С 16 декабря в Германии жесткий карантин: будут закрыты все магазины, кроме продовольственных, аптек и магазинов бытовой химии, закрываются школы и детские сады. К такому решению пришли министры федеральных земель во время заседания (проведенного в видеоформате, конечно) 13 декабря.

Этот режим будет действовать до 10 января — 5 января правительства всех 13 федеральных земель соберутся вновь, чтобы оценить ситуацию и решить, что делать дальше. На Рождество разрешены встречи в узком семейном кругу — не более девяти человек. В Новый год будет действовать запрет на любые массовые мероприятия, гражданам настоятельно рекомендуют отказаться от запуска фейерверков.

Изначально немцы очень рассчитывали обойтись на рождественские праздники так называемым мягким карантином — этот режим был введен еще в ноябре. Он предусматривал закрытие всех культурных учреждений и развлекательных заведений, в том числе кафе и ресторанов, которые могли работать только на вынос. При этом дети могли продолжать учиться в школах и ходить в детские сады.

Однако цифры продолжили расти. 13 декабря Институт имени Роберта Коха (RKI) опубликовал очередной еженедельный отчет, согласно которому

статистика заболеваний по стране на прошлой неделе выросла до 169 случаев на 100 тысяч человек — это в четыре раза выше, чем в весеннюю волну эпидемии.

В Саксонии, Баварии, Баден-Вюртемберге, а также Берлине, Тюрингии и Гессене число заболевших еще выше. По данным RKI, значительная часть новых заболеваний вызвана распространением вируса внутри домохозяйств, в домах опеки, офисах и на религиозных мероприятиях. Институт Роберта Коха впервые с весны повысил уровень угрозы для национального здравоохранения до «крайне высокого».

С такой же оценкой выступила 8 декабря Национальная академия наук «Леопольдина», которая провела свой анализ ситуации.

«Нынешнее развитие пандемии коронавируса вызывает большую озабоченность, — говорится в докладе академиков. — Необходимо быстро и эффективно уменьшить число новых заболеваний с помощью более жесткого локдауна. Введение локдауна должно проходить по всей стране в два этапа. С 14 декабря необходимо перевести школьников на удаленное обучение, а офисных сотрудников — на работу из дома. С 24 декабря необходимо закрыть все магазины, которые не связаны с продажей продуктов, медикаментов и других товаров первой необходимости. Социальные контакты должны быть ограничены до очень узкого круга».

Федеральное правительство и министры федеральных земель, собравшись на видеоконференцию 13 декабря, согласились с учеными — и ввели дополнительные ограничительные меры.

Новый порядок, который будет действовать с 16 декабря, выглядит так:

частные встречи родственников, друзей и знакомых могут проходить составом не более пяти человек, при этом разрешено одновременно встречаться людям, проживающим не более чем в двух разных домохозяйствах;

в Рождество (с 24 по 26 декабря) федеральные земли в индивидуальном порядке могут разрешить встречи с большим числом участников, но не превышающим девяти человек;

массовые мероприятия и фейерверки в Новый год будут запрещены, гражданам очень рекомендуют также не запускать фейерверки самостоятельно (это иногда приводит к травмам, а система здравоохранения и так перегружена);

все магазины, кроме продающих товары первой необходимости, будут закрыты с 16 декабря по 10 января. Распродажа товаров, не относящихся к товарам первой необходимости, в супермаркетах запрещена;

закрываются парикмахерские, салоны красоты, массажные кабинеты;

школы и детские сады будут закрыты;

всех работодателей просят либо перевести сотрудников на удаленку, либо отпустить в оплачиваемый отпуск;

рестораны могут продолжать продавать на вынос еду, но не алкоголь — распитие алкоголя в общественных местах и на улице запрещается;

религиозные мероприятия могут проходить при соблюдении следующих правил: обязательная дистанция в полтора метра, обязательное ношение масок, запрет хорового пения;

настоятельно рекомендуется отказаться от любых несрочных поездок за пределы Германии и внутри страны.

Германия впервые с начала весны вводит столь строгие меры, но на ограниченный срок, цель — добиться сокращения распространения вируса до показателя в 50 новых случаев на 100 тысяч человек.

Фото: Soeren Stache / Getty Images

«Сейчас тот день, когда нужно сделать необходимое, — заявила Ангела Меркель после заседания. — Об этом мы договорились между собой, мы к этому хорошо готовы, и это необходимо. Я также надеялась, что более легкие меры будут иметь эффект».

«Сейчас мы обязаны действовать», — добавила канцлер.

Под ударом оказался бизнес: для большинства магазинов, салонов красоты, ресторанов предпраздничная пора — самый активный период, когда зарабатывается самая большая выручка.

«Работники розничной торговли доказали, что торговля в условиях пандемии, с соблюдением всех гигиенических мер и норм дистанцирования, возможна, — заявил президент торговой ассоциации Германии Йозеф Санктьоханзер. — Поэтому решение о новом закрытии не только несоразмерно, но и контрпродуктивно, с учетом того, что могут начаться панические закупки».

Представители бизнеса подтверждают:

новый локдаун — это больно, но государство помогает.

Главных мер поддержки для малого бизнеса две. Во-первых, это схема Kurzarbeitgeld, по которой государство берется компенсировать предприятиям, затронутым кризисом, до 60% зарплат сотрудников при условии, что после окончания помощи сотрудник не будет уволен. Во-вторых, это прямые дотации бизнесу: на встрече с министрами федеральных земель 13 декабря было решено, что объем максимальных выплат одной компании будет увеличен с 200 до 500 тысяч евро.

Андрей Цирюльников, владелец небольшого апарт-отеля (на шесть номеров) в Нижней Саксонии, говорит, что прямые выплаты — огромная помощь. Отель расположен в предгорье, в прежние годы в это время как раз начинался горнолыжный сезон — туристов было много. В этом году отель с ноября закрыт, но в ноябре получил в качестве поддержки 75% от выручки ноября прошлого года. На аналогичную помощь Андрей может рассчитывать в декабре — и дальше, если локдаун продлят.

Отель Андрея Цирюльникова. Фото из личного архива

«На самом деле, 75% от выручки — это даже больше, чем остается за вычетом расходов, если бы мне каждый месяц давали 75%, я бы отель просто не открывал, — говорит Цирюльников. — Для нас это огромные деньги. Я далек от слова «патриотизм», но тут прямо просыпается благодарность к немцам, я обратился — и они помогли».

Александру Грюнеру, владельцу бара «Квартира 62» в Берлине, сложнее — в отличие от Цирюльникова, который управляет отелем силами своей семьи, у Грюнера штат примерно из 10 человек.

Бару «Квартира 62» уже 13 лет: здесь, кроме алкоголя, подают блюда русской кухни — пельмени, вареники, борщ, соленья, — устраивают литературные вечера, мини-концерты, каждое воскресенье — вечер кино. Бар работает с шести вечера и до упора, самое активное время — с десяти до часу-двух ночи.

«В первую волну государство очень оперативно помогло, — рассказывает Александр. — Я подал заявление на помощь, и буквально через трое суток нам перевели деньги, около 9 тысяч евро, это была помощь на два месяца. Потом мы снова открылись. Но лето — не наше время, наше — с октября по май. Летом немцы любят открытые пабы, а у нас помещение внутри, уютное, теплое, горящие свечи».

С октября ограничили время работы баров — пришлось закрываться в 11 вечера, выручка упала двое. С ноября — на 80%, к этому моменту разрешили работать только на вынос. Наибольшим спросом, по словам Александра, пользовался глинтвейн.

«Теперь алкоголь на вынос тоже нельзя будет продавать, только еду — но мы вряд ли на это пойдем, скорее всего, временно закроемся», — говорит Александр.

Он планирует перевести работников на схему Kurzarbeitgeld — рассчитывает, что государство выплатит компенсации. Тогда никого не придется увольнять, а когда ослабят ограничения, можно будет возобновить работу.

Мария Епифанова

«Новая газета»