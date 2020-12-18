 

Криклий назвал сумму, которую предусмотрели на развитие региональных аэропортов в 2021 году

18.12.2020, 2:34, Новости дня
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В 2021 году на развитие аэропортов в регионах Украины выделили 2,4 млрд грн, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram. 

Из них 1,4 млрд грн будет направлено на строительство нового аэродрома в Днепре, еще 1 млрд – на реконструкцию взлетно-посадочных полос в Виннице и Херсоне, а также на модернизацию рулежной дорожки в Ровно, 30 млн – на проектировку нового аэропорта в Закарпатье. 

Криклий назвал приоритетным развитие региональных аэропортов и внутренних перевозок. 

“Наша стратегия предусматривает модернизацию пяти-шести аэропортов ежегодно в зависимости от объемов финансирования. В планах на 2022-й – Черновцы, Сумы, Полтава и Черкассы, чтобы через несколько лет большинство региональных аэропортов в Украине работали”, – написал министр. 

Инфографика: Владислав Криклій / Telegram

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении, а 15 декабря – во втором и в целом. 

Доходы бюджета предусмотрены на уровне 1,092 трлн грн, расходы – 1,328 трлн грн.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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