Криклий назвал сумму, которую предусмотрели на развитие региональных аэропортов в 2021 году

18.12.2020, 2:34, Новости дня

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В 2021 году на развитие аэропортов в регионах Украины выделили 2,4 млрд грн, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

Из них 1,4 млрд грн будет направлено на строительство нового аэродрома в Днепре, еще 1 млрд – на реконструкцию взлетно-посадочных полос в Виннице и Херсоне, а также на модернизацию рулежной дорожки в Ровно, 30 млн – на проектировку нового аэропорта в Закарпатье.

Криклий назвал приоритетным развитие региональных аэропортов и внутренних перевозок.

“Наша стратегия предусматривает модернизацию пяти-шести аэропортов ежегодно в зависимости от объемов финансирования. В планах на 2022-й – Черновцы, Сумы, Полтава и Черкассы, чтобы через несколько лет большинство региональных аэропортов в Украине работали”, – написал министр.

Инфографика: Владислав Криклій / Telegram

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении, а 15 декабря – во втором и в целом.

Доходы бюджета предусмотрены на уровне 1,092 трлн грн, расходы – 1,328 трлн грн.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка