 

Euronews – из-за пандемии месса в Ватикане на Рождество пройдёт раньше обычного

18.12.2020, 2:30, Новости дня
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Рождественская месса в Ватикане состоится в этом году раньше обычного из-за карантинных ограничений и комендантского часа. Число присутствующих также будет ограничено. Епископальная конференция разрешила священникам самостоятельно принимать решение о времени проведения мессы, учитывая карантинные меры в конкретных регионах, передаёт Euronews.

Каким будет Рождество в год пандемии? В сердце католического мира, в Ватикане, решили, что традиционная праздничная месса всё же состоится. Но с учётом введённых ограничительных мер она начнётся не в полночь, а раньше, и число присутствующих будет ограничено.

Впрочем, такое в Ватикане практикуют уже с 2009 года. Об этом нам рассказал Винченцо Коррадо, ответственный за связи с общественностью в Итальянской епископальной конференции, которая полномочна устанавливать литургические нормы. 

ВИНЧЕНЦО КОРРАДО, ответственный за связи с общественностью: С литургической точки зрения эта месса должна начинаться в полночь и праздноваться накануне Рождества. Но с некоторых пор в Ватикане её стали начинать с полдесятого вечера, фактически признав, что точное время может не соблюдаться. 

Епископальная конференция разрешила священникам самим решать вопрос о времени проведения мессы, принимая во внимание карантинные меры, которые им нужно соблюдать в соответствии с решением властей тех мест, где находится их приход. 

ВИНЧЕНЦО КОРРАДО: Мы уже знаем, что многие планируют служить рождественскую мессу с полдевятого вечера до девяти. 

Но главное, это будет настоящая месса! Так, отец Семенца вспоминает, как отслужил пасхальную службу в разгар эпидемии коронавируса. И говорит, что не хотел бы вновь повторить этот опыт.

ОТЕЦ СЕМЕНЦА, священник: Месса должна была проходить за закрытыми дверями, а я должен был транслировать её онлайн. Это было очень нелегко. По сравнению с этим перенос времени начала мессы не так сложен, хотя многим это может и не понравиться. Но так всё же лучше, чем вообще отменять общественную мессу. 

Папа Римский Франциск также отслужит рождественскую мессу раньше обычного. 

КОРРЕСПОНДЕНТ: Традиционная рождественская месса в соборе Святого Петра в Ватикане начнётся не в полдесятого, как все последние годы, а на два часа раньше — так, чтобы люди смогли вернуться домой вовремя, не нарушая комендантского часа, введённого итальянскими властями с десяти часов вечера. 

Верующих это, похоже, не слишком беспокоит, и они готовы пойти на компромисс. 

ПРОХОЖАЯ: Это мало что меняет. Нам нужно только самим хорошо организоваться. Так, рождественский ужин можно устроить до мессы или уже после неё. Ведь главное — это религиозная, духовная составляющая праздника. 

ПРОХОЖИЙ: Изменение времени рождественской мессы — это наименьшая из существующих ныне проблем. Главное, сохранить веру и сам дух Рождества. 

Можно сказать, что в целом все согласны с тем, что главное — участие! А чтобы всё прошло гладко, желающим лично присутствовать на рождественской мессе рекомендуется прийти пораньше, чтобы успеть занять места.

Дата выхода в эфир 16 декабря 2020 года. 



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