Обозреватель – украинцев призвали «декоммунизировать» йод и зелёнку

18.12.2020, 2:30, Новости дня

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Бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун посоветовала жителям страны провести «декоммунизацию» домашних аптечек и избавиться от препаратов, которые были популярны ещё во времена СССР. Как передаёт «Обозреватель», по словам Супрун, вместо горчичников, йода, зелёнки, а также некоторых мазей сегодня нужно использовать более эффективные современные средства.



Reuters

Бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун считает, что украинцам необходимо очистить свои аптечки от ненужных препаратов, которые были популярны ещё во времена СССР. Как пишет «Обозреватель», свои рекомендации она опубликовала в Facebook. Они касаются горчичников, некоторых мазей, а также йода и зеленки.

«Остатки «советчины» продолжают существовать в жизни многих украинцев в домашней аптечке. Там могут заваляться устаревшие, неэффективные, а порой и опасные препараты», — написала она.

Супрун отметила, что горчичники не помогут «прогреть» организм, «выгнать» болезнь, облегчить дыхание или меньше кашлять, поскольку адекватных научных доказательств тому нет, однако есть доказательства, что они приводят к ожогам на коже.

Также, по словам бывшей чиновницы, научных обоснований того, что оксолиновая мазь защищает от простуды и гриппа или имеет противовирусное действие, нет. На самом деле, мазь лишь блокирует носовой проход, усложняет дыхание и мешает слизистой оболочке очищаться от частиц пыли или возбудителей респираторных инфекций.

Вместо йода и зелёнки Супрун предлагает промывать водой неглубокие раны или порезы. На замену старым средствам она рекомендует использовать более эффективные, которые не вызывают раздражения и боль, а также не оставляют следов на коже.

Супрун также подчеркнула, что быстрое заживление ран при помощи перекиси водорода является мифом, поскольку какие-либо научные данные об этом отсутствуют. Супрун добавила, что перекись может быть эффективна только для промывания раны, однако для этого подходит и простая вода.

Кроме того, экс-чиновница пишет, что мазь Вишневского содержит берёзовый дёготь и ксероформ. Во время нанесения мази на рану или нагноение она покрывает их слоем плёнки и не даёт влаге испаряться, поэтому нагревает это место.

«Это не просто не даёт никакого лечебного эффекта, а наоборот — может вызвать ряд осложнений. Нагревание тканей способствует росту и размножению бактерий, поэтому небольшой порез может превратиться в более опасную рану с нагноением», — пояснила она.