Эксперт: Президент направил важный сигнал поддержки семьям с детьми

18.12.2020, 2:20, Новости дня

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«Даже в разгар коронавирусной пандемии власти делают все для поддержки рождаемости, создают для этого все необходимые условия. Именно об этом и говорил президент», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Бондаренко, комментируя итоги Большой пресс-конференции президента Владимира Путина.

«Демография не должна падать даже в такие тревожные времена, когда страна борется с распространением COVID-19. Это вопрос очень важный и с точки зрения простых людей, и с точки зрения власти. Вот почему в центре внимания на пресс-конференции оказались семьи с детьми, многим из которых приходится непросто из-за последствий пандемии», – говорит директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«На самом деле, многие семьи в нашей стране до сих пор не знают, на какие выплаты они могут рассчитывать. Скажем, в этом году выросла ежемесячная выплата государства на ребенка. Она увеличилась с полутора почти до семи тысяч рублей. Это важный момент, и о нем важно говорить максимально широко, публично», – подчеркнул политолог.

«А у президента есть своя миссия. В такие сложные времена, как сейчас, он должен не только руководить государственным аппаратом, но и поддерживать рядовых сограждан, тех, кто испытывает тревогу перед будущим. И новогодние выплаты родителям маленьких детей – это тоже важный сигнал, который власть посылает людям: мы о вас помним, мы будем вам помогать», – отметил эксперт.

«В том же контексте надо рассматривать и требование президента устранить проблемы с первичным медицинским обслуживанием, которое также прозвучало на пресс-конференции. Это также очень важно для рядовых россиян, особенно в провинции. Напомню, очень многие вопросы, которые ставились на предыдущих «прямых линиях», решались довольно оперативно», – подчеркнул Бондаренко.

Президент Владимир Путин в четверг провел большую пресс-конференцию, которая в этом году прошла в формате видеосвязи и с элементами прямой линии с гражданами. Она продолжалась 4 часа 29 минут. Глава государства находился в своей резиденции в Ново-Огарево. Основной блок вопросов касался социальной сферы – в первую очередь поддержки россиян, наиболее пострадавших от последствий пандемии COVID-19, а также медиков. Путин, в частности, объявил о новой выплате по 5 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка до семи лет. Кроме того, глава государства в ходе конференции затронул вопрос программ поддержки семей с детьми.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков позднее уточнил, что на новогоднюю выплату смогут рассчитывать более 16 млн детей. «То есть подчеркну, что (если) по состоянию на сегодняшний день ребенку не исполнилось восемь лет, то такие семьи будут претендовать на соответствующую выплату», – сообщил Котяков, передает РИА «Новости».

Как считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев, главной темой пресс-конференции стала поддержка, которую государство оказывает рядовым россиянам на фоне пандемии.