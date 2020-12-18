 

Путин выразил соболезнования в связи со смертью отца Пашиняна

18.12.2020, 2:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В связи со смертью отца премьер-министра Армении Никола Пашиняна глава российского государства Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями, сообщила пресс-служба армянского правительства.

Путин выразил «самые глубокие соболезнования по поводу кончины Вовы Николаевича». В телеграмме говорится, что «уход из жизни отца – тяжелая, невосполнимая утрата». Путин заявил: «Искренне разделяю вашу боль и скорбь». Президент РФ пожелал Пашиняну, его родным и близким «мужества и стойкости в этот нелегкий час». 

Отец Пашиняна скончался после продолжительной болезни. Соболезнования главе кабмина Армении также выразили лидер Карабаха Араик Арутюнян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, генсек ОДКБ Станислав Зась, глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин, передает РИА «Новости».

Напомним, СМИ сообщали, что Пашинян может объявить о своей отставке в новогоднем послании 31 декабря. Однако в пресс-службе правительства республики заявили, что Пашинян не собирается уходить в отставку.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Саакашвили: Нам с Бушем бросили под ноги ручную гранату. И она не взорвалась! Шанс, чтобы игла не попала в детонатор, – один из 10–15 тысяч

16.09 / Главу Минздрава намерены выдвинуть в списках “Слуги народа” на выборах в Одесской области

02.08 / Генетики назвали страну, из которой в США вывезли больше всего рабов

25.09 / В Смоленске открыта мемориальная стела «Бессмертный полк»

11.12 / Российский продюсер Дробыш: Могу ли я представить Пьеху голым и прыгающим? А Шнур прыгал и допрыгался до Госдумы

07.09 / Сутки на Донбассе. Один раненый, один погибший, боевики совершили две провокации в районе Шумов

01.10 / Пентагон решил закупить муляжи советского оружия

26.11 / Названы сроки выпуска первого вертолета для нефтяников на шельфе

06.07 / JAC продемонстрировал новый кроссовер Jiayue X8

16.10 / Волки могут стать для людей такими же друзьями, как собаки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска