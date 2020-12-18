 

Дети чаще заражаются SARS-Cov-2 от взрослых, чем от одноклассников — CDC

18.12.2020, 1:48, Разное
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В отчет включены данные тестирования 397 учащихся в штате Миссисипи, у которых был подтвержден COVID-19 по результатам тестирования. Специалисты провели исследование чтобы определить источник заражения и оказалось, что большинство случаев инфицирования не были связаны с посещением школы.

Эксперты CDC отмечают, что чаще всего дети заражаются от взрослых с COVID-19 за пределами учебных заведений, в основном на семейных вечеринках, свадьбах и похоронах. Это в том числе может быть связано с тем, что в школах дети и учителя носят маски и тщательнее соблюдают дистанцию, считают авторы исследования.

В отчете указывается, что полученные результаты не могут быть репрезентативными для всех школ США, поскольку они основаны на тестирования школьников только в одном штате. Однако специалисты напомнили о необходимости соблюдения всех мер безопасности. Очень важно носить маски и соблюдать социальную дистанцию не только за пределами дома, но и на семейных мероприятиях, где люди часто чувствуют себя в безопасности.

Вопрос о том, насколько велик риск распространения коронавируса в школах, остается актуальным во всем мире. Практически во всех странах, пострадавших от пандемии, школьников и студентов перевели на дистанционную или смешанную форму обучения. Российские школы начали учебный год очно, но уже к концу сентября сотни учебных заведений закрылись на карантин. В настоящий момент тысячи школ и классов по всей РФ переходят на временное дистанционное обучение в зависимости от эпидемиологической обстановкой в конкретном регионе.

Вместе с тем появляется все больше доказательств тому, что дети гораздо реже заражаются коронавирусом и передают инфекцию другим людям по сравнению со взрослыми. Так, американские ученые проанализировали результаты тестирования на COVID-19 более чем 135 тысяч детей от 1 года до 18 лет, которые наблюдаются в семи американских больницах. Средний возраст детей — 9 лет. Лишь у 5 374 (4%) детей из этой выборки был подтвержден коронавирус с апреля по сентябрь, госпитализация потребовалась 359 пациентам. 



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