 

Во Франции мужчина захватил заложников. Два человека погибли, есть раненые

18.12.2020, 1:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Домоне, вблизи Парижа, 17 декабря вооруженный мужчина захватил заложников в здании компании, в частности свою супругу. Об этом сообщает BFM TV.

По информации нескольких источников телеканала, захватчик и его супруга мертвы. Еще два человека получили огнестрельные ранения. Их доставили в больницу.

Francebleu сообщает, что захватчик убил супругу, после чего совершил самоубийство.

Погибшие мужчина и женщина были в процессе развода, отмечает радиостанция. Ранее он был осужден за насилие в семье. 

Очевидцы происшествия опубликовали видео с места события. 

FLASH INFO – Une prise d’otages serait en cours dans les locaux d’une entreprise située à Domont, dans le Val-d’Oise. Un homme armé retiendrait une femme avec qui il est en instance de divorce. Le GIGN est sur place (Actu17). pic.twitter.com/4VD03soY3o

— Point PRESSE (@presse_point) December 17, 2020

На месте инцидента работает полиция.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Рабинович: Отравление Навального – самый большой внешнеполитический кризис Путина за всю его жизнь

12.09 / В Минске задержаны участницы женской акции протеста

14.12 / Стало известно о повторной госпитализации Поветкина из-за COVID

27.11 / Уманский: Скрутки как были, так и остались

02.08 / Кравчук считает, что Украина должна вести переговоры с ОРДЛО, но не с главарями вооруженных группировок

20.08 / На сайте вакцины «Спутник V» появился раздел о платформе аденовирусных вакцин человека

25.07 / “Буксиры технически неспособны”. Одесская ОГА прокомментировала очередную неудачу при подъеме танкера Delfi

01.08 / Украина движется по “желтому” сценарию распространения COVID-19 – Ляшко

26.11 / Европарламент призвал ввести санкции против Турции

27.07 / Луческу ушел из “Динамо” – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска