Во Франции мужчина захватил заложников. Два человека погибли, есть раненые
18.12.2020, 1:40,
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В Домоне, вблизи Парижа, 17 декабря вооруженный мужчина захватил заложников в здании компании, в частности свою супругу. Об этом сообщает BFM TV.
По информации нескольких источников телеканала, захватчик и его супруга мертвы. Еще два человека получили огнестрельные ранения. Их доставили в больницу.
Francebleu сообщает, что захватчик убил супругу, после чего совершил самоубийство.
Погибшие мужчина и женщина были в процессе развода, отмечает радиостанция. Ранее он был осужден за насилие в семье.
Очевидцы происшествия опубликовали видео с места события.
FLASH INFO – Une prise d’otages serait en cours dans les locaux d’une entreprise située à Domont, dans le Val-d’Oise. Un homme armé retiendrait une femme avec qui il est en instance de divorce. Le GIGN est sur place (Actu17). pic.twitter.com/4VD03soY3o
— Point PRESSE (@presse_point) December 17, 2020
На месте инцидента работает полиция.
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