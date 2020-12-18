Парламент Венгрии изменил конституцию: матерью может быть только женщина, отцом – только мужчина

18.12.2020, 1:40, Новости дня

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15 декабря Венгерская национальная ассамблея проголосовала девятую поправку к конституции страны, согласно которой матерью может быть только женщина, отцом – только мужчина, сообщает новостной портал Hungary today.

Поправку, одобренную правительством, поддержали 134 депутата, 45 проголосовали против, еще пятеро воздержались.

Как пишет издание, конституция теперь “защищает право ребенка идентифицировать себя со своим полом при рождении и право на воспитание на основе конституционной идентичности Венгрии и христианской культуры”. В пояснительной записке к документу указывается, что поправка была внесена с учетом “тенденций западной идеологии” и в связи с необходимостью защитить ребенка от “психического или биологического вмешательства, влияющего на его физическое и психическое благополучие“.

Венгерская служба Radio Free Europe / Radio Liberty отмечает, что парламент также принял закон, меняющий правила усыновления детей: теперь это смогут делать только супружеские пары. Одинокие люди должны будут получить специальное разрешение на усыновление от министра семейных дел Каталин Новак, известной приверженностью традиционной семейной модели.

Издание уточняет, что однополые браки в Венгрии не были узаконены, однако гражданские союзы признавались государством. ЛГБТ-пары могли усыновить ребенка, если один из партнеров подавал заявление как одинокий человек.

В Amnesty International решения законодателей назвали “черным днем” для ЛГБТ-сообщества страны и прав человека в целом.