 

Байден выступил с угрозами в адрес организаторов кибератак на США

18.12.2020, 1:26, Новости дня
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Те, кто несет ответственность за кибератаки на правительственные учреждения США, заплатят «ощутимую цену», сообщил избранный президент страны Джозеф Байден.

Он заявил, что сообщения о «массовом вторжении в сфере кибербезопасности» вызывает «серьезное беспокойство». По его словам, об этой атаке власти США «еще многого не знают». Байден сообщил о «тысячах» пострадавших, «в числе которых американские компании и правительственные учреждения».

США намерены добиваться привлечения виновных к ответственности «в сотрудничестве с союзниками и партнерами». Байден обещал, что после прихода к власти кибербезопасность будет иметь «наивысший приоритет». Однако, по его словам, «одной лишь хорошей обороны не достаточно», нужно «подрывать и пресекать попытки осуществления значительных кибератак», передает ТАСС.

Напомним, сотрудники американской администрации ознакомили представителей Байдена с информацией о кибератаках. СМИ бездоказательно заявляли о причастности «российских хакеров» к этим атакам. Россия отверглаобвинения. В совместном заявлении офиса директора нацразведки США, ФБР и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности не говорится о том, кто может стоять за хакерскими атаками против правительственных учреждений страны.



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