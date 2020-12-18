 

В ЦКПЗ США одобрили вакцину Moderna от COVID-19

18.12.2020, 1:26, Новости дня
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Профильный комитет федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США одобрил использование вакцины Moderna от коронавируса.

Комитет рекомендовал руководству регулятора дать разрешение на использование вакцины по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. За проголосовали 20 экспертов, один воздержался. Прививка рекомендована совершеннолетним гражданам США, передает ТАСС.

Напомним, Moderna подала в США заявку на использование вакцины от COVID-19. В стране уже началась вакцинация с использованием вакцины Pfizer и BioNTech. Прививка вызвала тяжелые последствия у медработника. Власти США предоставили Pfizer и Moderna иммунитет от ответственности на случай серьезных побочных эффектов у добровольных участников испытаний вакцины.



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