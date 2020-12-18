 

Путин назвал провокацией вопрос Шнурова о вмешательстве в американские выборы

18.12.2020, 0:58, Разное
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О вмешательстве русских хакеров в выборы в США президента спросил генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров. Глава государства назвал вопрос провокацией.

“Российские хакеры не помогали избираться Трампу и не вмешивались во внутренние дела Соединенных Штатов. Это домыслы, повод испортить отношения между Россией и США”, – сказал Путин.

По словам президента, российско-американские отношения стали заложником внутренней политики США. Он выразил надежду, что избранный глава Белого дома Джо Байден разберется в ситуации.

“Рассчитываем, что все возникшие проблемы будут решаться при новой администрации”, – сказал в ходе пресс-конференции Путин.

Что касается Трампа, то российский лидер напомнил, что за действующего главу Белого дома проголосовали почти 50% американцев. “У него большая база поддержки, он не собирается уходить из политической жизни”, – сказал президент.

Владимир Путин традиционно проводит большую пресс-конференцию в декабре. Из-за пандемии коронавируса мероприятие проводится в видеоформате.

Пресс-конференцию Путин проводит в подмосковном Ново-Огарево. Журналисты задают ему вопросы из Центра международной торговли на Краснопресненской набережной.

В этом году пресс-конференция Путина включает элементы прямой линии. Обратиться к президенту смогут не только журналисты, но и простые граждане со всех уголков страны.



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