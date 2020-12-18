Вакцинацию от COVID-19 включили в Национальный календарь прививок. Она станет обязательной?

18.12.2020, 0:54, Разное

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Национальный календарь прививок – это документ, утверждаемый Минздравом, в котором определяются сроки и типы вакцинаций. Он обеспечивает наиболее рациональное применение вакцин, в том числе позволяя производителям планировать сроки и объема выпуска препаратов. Прививочный календарь предусматривает два вида вакцинации: профилактическую и по эпидемическим показаниям.

Профилактические прививки обеспечивают иммунизацию против распространенных инфекций, широко распространенных в человеческой популяции: кори, краснухи, паротита, ветряной оспы, дифтерии, гриппа, туберкулеза, гепатита В, столбняка и т.п.

Иммунизация по эпидемическим показаниям проводится при угрозе возникновения различных эпидемий и вспышек зоонозных инфекций, в том числе для групп риска. Самый известный пример — сезонная вакцинация от клещевого энцефалита. Отметим, что Минздрав отнес прививки от коронавируса к вакцинации по эпидемическим показаниям.

Какие в этом плюсы?

Главное преимущество внесения определенного типа вакцинации в Национальный календарь прививок — это гарантия государства о том, что она будет бесплатна. Согласно закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», в этом случае расходы берет на себя система обязательного медицинского страхования. Чтобы получить вакцину, достаточно предъявить паспорт и полис ОМС в ближайшем прививочном пункте.

Врач клинической фармакологии Чеховской областной больницы, к.м.н. Андрей Кондрахин уточнил, что в приказе Минздрава не указываются наименования препаратов, которые будут использованы для вакцинации.

«Поскольку у нас сейчас зарегистрированы две российские вакцины и еще несколько находятся в разработке, они будут включены в прививочный календарь отдельно», – сообщил эксперт МедПорталу.

Будут ли включены в прививочный календарь вакцины зарубежных производителей со временем, пока неизвестно. Можно предположить, что механизм обеспечения вакцинами от COVID-19 будет тот же, что и при иммунизации от гриппа: привиться российским препаратом можно будет бесплатно в ближайшей поликлинике, зарубежным — за свой счет.

Закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» также гарантирует гражданам:

медицинский осмотр и при необходимости медицинское обследование перед вакцинацией;

получение медицинской помощи в случае осложнений;

социальную поддержку при возникновении серьезных поствакцинальных осложнений;

отказ от прививок.

То есть можно отказаться от прививки?

Да, любой россиянин может написать добровольный отказ от получения вакцины от COVID-19. Андрей Кондрахин напомнил, что в законе прописана и другая сторона вопроса: отсутствие прививок может повлечь некоторые ограничения.

«Например, в период эпидемии руководство может отправить сотрудника на удаленку в том случае, если его присутствие на рабочем месте несет высокий риск заражения и и дальнейшего распространения инфекции. Могут быть ограничения на посещение театров, музеев и других общественных мест», – сообщил эксперт.

Человеку, отказавшемуся от вакцинации, также может быть отказано в устройстве на работе в образовательное или медицинское учреждение при угрозе эпидемии.

Есть еще один законодательный нюанс: запрет на въезд в страны, пребывание в которых требует конкретных прививок. Например, в некоторые страны Африки можно въехать только после вакцинации от желтой лихорадки. Будет ли справка о прививке от COVID-19 входным билетом в зарубежные страны — пока вопрос открытый.

Что значит уровень приоритета при вакцинации?

Минздрав не только включил вакцинацию от коронавируса в Национальный календарь прививок, но и определил уровни приоритета при вакцинации:

первый уровень — медицинские работники, педагоги, соцработники, сотрудники МФЦ и люди, имеющие хронические заболевания;

второй уровень — работники транспортных организаций и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, пограничники, военнослужащие, волонтеры, работники сферы услуг и люди, работающие вахтовым методом;

третий уровень — госслужащие, студенты колледжей и вузов старше 18 лет и призывники.

«Календарь прививок подразумевает, что первыми вакцину должны получить люди, относящиеся к группам риска. Поскольку их объективно много, государство решает, в каком порядке они будут прививаться, и конечно, первыми иммунизацию проходят медицинские работники и педагоги. Потом все остальные. Определение уровня приоритета необходимо еще и для того, чтобы на прививочных пунктах не было столпотворения. Например, вакцину «Спутник V» нужно размораживать, поэтому требуется четкое планирование прививочной сессии», – рассказал Андрей Кондрахин.