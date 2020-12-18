Сборная РФ по хоккею победила команду Швеции на Кубке Первого канала

18.12.2020, 0:32, Новости дня

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В своем первом матче домашнего этапа Евротура – Кубка Первого канала – российские хоккеисты победили сборную Швеции, сообщают информационные агентства.

Хоккеисты сборной РФ одержали победу по буллитам. Игра, которая прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве завершилась со счетом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0). У россиян в основное время матча шайбы забросили Андрей Кузьменко, Никита Сошников и Вадим Шипачев, у шведов отличились Понтус Оберг, Эмиль Петтерссон и Эмиль Ларссон. Овертайм прошел без забитых голов. Решающий буллит в серии послематчевых бросков исполнил Кузьменко. 19 декабря россияне встретятся с командой Чехии, передают РИА «Новости» и ТАСС.