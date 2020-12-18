 

Муж захватил в заложники жену под Парижем и убил ее

18.12.2020, 0:32, Новости дня
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Жандармы обнаружили мертвыми жену и мужа, который захватил ее в заложники в коммуне Домон недалеко от Парижа, сообщают СМИ.

Как передает РИА «Новости», в четверг вечером вооруженный мужчина, руководитель компании, захватил в заложники свою супругу. В здании компании находилось несколько человек, двое сотрудников получили ранения, но их жизни ничего не угрожает. Известно, что жена подавала жалобы на супруга, обвиняя его в бытовом насилии. Пара находилась в процессе развода. BFMTV сообщает, что в итоге мужчина убил свою жену. Полиция около трех часов вела переговоры со злоумышленником, пытаясь убедить его сдаться властям, передает ТАСС.



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