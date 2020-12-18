Контейнеровоз «Оборонлогистики» застрял во льдах в Енисейском заливе

18.12.2020, 0:32, Новости дня

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Во льдах в Енисейском заливе застрял контейнеровоз «Спарта-3» (оператор – ООО «Оборонлогистика»), угрозы жизни членов экипажа нет, сообщили в судоходной отрасли.

По словам источника ТАСС, «флагман» «Оборонлогистики» выполнял коммерческий рейс. Он направлялся из порта Дудинки в Архангельск, когда «13 декабря встал во льдах». Как утверждает источник, «на борту ограничены либо заканчиваются запасы топлива и воды». Экипаж «борется с обледенением». Источник сообщил, что «попытки освободить, обколоть судно ни к чему не привели», «приборы замерзли». Сейчас «ждут согласования и попытки прихода большого ледокола».

В компании подтвердили, что теплоход выполнял коммерческий рейс. Судно «дрейфует в Енисейском заливе», в ближайшее время к нему направят атомный ледокол, с «Атомфлотом» уже «налажено взаимодействие». В компании заверили, что у экипажа есть «необходимые запасы продовольствия и ГСМ», поддерживается связь с капитаном, угрозы жизни членов экипажа нет.