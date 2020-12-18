 

Мнение: Умер Кернес

18.12.2020, 0:08, Разное
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Умер "свежевыбраный" мэр Харькова Кернес, которого после победы на выборах старательно не показывали на фоне слухов о его смерти. По всей видимости, он был уже тогда смертельно болен (у Кернеса отказывали почки + еще коронавирус подъехал), но окружение продолжало толкать вперед живой труп, чтобы сохранить власть. Теперь Харьков ждут новые выборы.
Кернес запомнился тем, как старательно слил самые многочисленные протесты на Украине в 2014-м году (в Харькове тогда выходило более 50 000 человек). Немало сделал для ликвидации Харьковской Народной Республики.Земля стекловатой.

Источник: Colonel Cassad



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