 

Путин о происхождении коронавируса: Слухов много

18.12.2020, 0:04, Разное
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Вспышка коронавируса нового типа впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. О чрезвычайной опасности этой инфекции Всемирная организация здравоохранения заговорила в январе 2020-го, а 11 марта объявила о пандемии.

О происхождении нового типа коронавируса, получившего название SARS-CoV-2, по-прежнему ничего неизвестно. Есть лишь несколько версий, откуда взялась эта инфекция в небольшой китайском городке.

Некоторые придерживаются мнения, что источником послужили зараженные летучие мыши, а другие называют коронавирус биологическим оружием, созданным в лаборатории.

Владимир Путин на пресс-конференции, говоря о происхождении этой инфекции, констатировал: “Слухов много”. Глава государства считает, что сейчас не стоит заострять внимание источнике нового типа коронавируса, а бросить все силы на борьбу с этой проблемой.

“Вот, о чем надо подумать, а не искать крайних и виновных”, – отрезал президент России.

За год во всем мире было зафиксировано свыше 74,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. От ковида скончались более 1,6 миллиона человек.



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