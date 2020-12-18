 

Путин анонсировал увеличение поддержки семей с детьми

18.12.2020, 0:04, Разное
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Объем поддержки семей с детьми с 1 января следующего года может увеличиться до одного прожиточного минимума (ПМ) на ребенка при условии, что не во всех семьях уровень дохода будет больше одного ПМ на человека, сказал Путин.

По словам президента, в России создана эффективная программа поддержки семей с детьми в возрасте до семи лет. На каждую категорию приходится отдельный норматив по выплатам, подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что для семей с детьми до 1,5 лет введены пособия. “От 1,5 лет до трех лет, если меньше доход соответствующий по этим ПМ-ам, то тогда можно получить то же самое, но из материнского капитала. Мы предоставили право получить эти средства из материнского капитала”, – напомнил президент.

Для детей от трех до семи лет было введено правило, что если члены семьи получают меньше одного прожиточного минимума, то они могут рассчитывать на выплаты по 0,5 ПМ на каждого ребенка, напомнил Путин.

Президент России 17 декабря проводит традиционную большую пресс-конференцию. Из-за пандемии коронавируса мероприятие проводится в видеоформате.

Пресс-конференцию Путин проводит в подмосковном Ново-Огарево. Журналисты задают ему вопросы из Центра международной торговли на Краснопресненской набережной.

В этом году пресс-конференция Путина включает элементы прямой линии. Обратиться к президенту смогут не только журналисты, но и простые граждане со всех уголков страны.



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